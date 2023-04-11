Kılıçdaroğlu iki ismi işaret etti: Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak

Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin ve Balıkesir'in iki bakanının olacağını söyledi.
Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Buluşmaları kapsamında Çanakkale'de konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından milletvekili adayları da kürsüye çıktı.
Balıkesir ve Çanakkale'yi işaret etti
Kılıçdaroğlu, kürsüye CHP Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek ve Balıkesir milletvekili Ahmet Akın'ın geldiği esnada dikkat çeken bir açıklama yaptı.
İki isim de CHP'nin aday listesinde yok
Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği iki ismin Muharrem Erkek ve Ahmet Akın olduğu öne sürüldü. İki isim de CHP'nin aday listesinde yok.
27. dönem Çanakkale Milletvekili olan Muharrem Erkek, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı.
27. dönem Balıkesir Milletvekili olan Ahmet Akın CHP 37. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilerek, MYK’da Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.