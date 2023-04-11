Kılıçdaroğlu iki ismi işaret etti: Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak

Seçim döneminde muhafazakar oylara talip olan Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ılımlı' mesajlar verirken parti tabanında ise adeta kazan kaynıyor. İslam'a aykırı açıklamaları nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Ancak umduğunu bulamayan Yavuz milletvekili adayı olarak gösterilmeyince CHP'den ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, "CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor" diyerek itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Yavuz daha sonrasında ise yaptığı paylaşımı sildi.