Kılıçdaroğlu ile gülümseyerek fotoğraf paylaştı yandaşlarından bile tepki geldi: Neyi kutluyorsunuz lan siz

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek'e yaptığı paylaşımdan sonra tepki yağdı.
Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken FETÖ ve PKK'nın destek verdiği 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.82 oranında oy aldı.
Kendi seçmeni bile istifa etmesi için yalvarıyor
12.seçim mağlubiyetini de karnesine yazdıran Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken ''Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız'' ifadeleriyle koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.
Yandaş Jahrein: Neyi kutluyorsunuz lan siz?
Gelen tepkilerden bir diğerleri ise şöyle: