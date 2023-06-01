Kılıçdaroğlu ile gülümseyerek fotoğraf paylaştı yandaşlarından bile tepki geldi: Neyi kutluyorsunuz lan siz

''Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler. Yüzlerce mesaj adlım gençlerden. Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mı gelecek? İntihar edeceğim hakkını helal et diye. Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye anksiyete hastası ettiniz gençleri. Şerefsizler!'