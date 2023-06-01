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Kılıçdaroğlu ile gülümseyerek fotoğraf paylaştı yandaşlarından bile tepki geldi: Neyi kutluyorsunuz lan siz

Yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyerek 12. seçim yenilgisini aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yenilgi sonrası koltuktan kalkmayacağının sinyalini vererek sessizliğe gömülen Kılıçdaroğlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma büyük tepki yağdı. CHP ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, ''Neyi kutluyorsunuz lan siz''' diyerek ağır sözler savurdu.

10:30 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek'e yaptığı paylaşımdan sonra tepki yağdı.

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek'e yaptığı paylaşımdan sonra tepki yağdı.

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken FETÖ ve PKK'nın destek verdiği 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.82 oranında oy aldı.


Kendi seçmeni bile istifa etmesi için yalvarıyor


12.seçim mağlubiyetini de karnesine yazdıran Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken ''Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız'' ifadeleriyle koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.


Günlerdir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gazlayan isimlerden biri olan CHP Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek
'Hak Hukuk Adalet!'
notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı. Mağlubiyet sonrası gülerek paylaşım yapan Muharrem Erkek'e ve Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı.

Yandaş Jahrein: Neyi kutluyorsunuz lan siz?


CHP ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç,
''Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler. Yüzlerce mesaj adlım gençlerden. Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mı gelecek? İntihar edeceğim hakkını helal et diye. Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye anksiyete hastası ettiniz gençleri. Şerefsizler!'
ifadeleriyle ağır sözler söyledi.

Gelen tepkilerden bir diğerleri ise şöyle:









#Muharrem Erkek
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İstifa
27 dakika önce
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