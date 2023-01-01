Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu uzun süre sonra aynı karede: Özal ve Menderes’in anıt mezarlarını ziyaret ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı son üç etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer almaması dikkat çekmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklere neden katılmadığı sorulan İmamoğlu, "Sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz" diyerek etkinliklerden haberdar olmadığını ifade etti.