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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu uzun süre sonra aynı karede: Özal ve Menderes’in anıt mezarlarını ziyaret ettiler

Bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programlarında dahil edilmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideriyle birlikte 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.

11:11 . 17/09/2023 Pazar
AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Menderes ve Özal'ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Menderes ve Özal'ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu ile Topkapı'daki anıt mezara gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Menderes'in özel kalem müdürlüğünü yapan gazeteci Mustafa Şevket Tarı ile bir süre sohbet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki ziyaretinin ardından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına da çiçek bıraktı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Turgut Özel
#Adnan Menderes
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