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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Akşener üçlüsünün ilginç metro diyaloğu: Durma işi nasıl oluyor? Aynı Paris'teki gibi ha

İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen ilginç diyalog dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metronun nasıl durduğunu sorarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Aynı Paris'teki gibi ha' diyerek, Türkiye'de yıllardır var olan sistemle ilgili şaşkınlığını ilk defa görmüş gibi dile getirdi.

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Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Akşener üçlüsünün ilginç metro diyaloğu: Durma işi nasıl oluyor? Aynı Paristeki gibi ha
Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katıldı.

Kılıçdaroğlu: Nasıl duruyor?

Tören sonrası metroyu test eden Kılıçdaroğlu, otomatik sürüşe şaşırırken 'Durma işi nasıl oluyor?' diye sordu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun metro diyaloğu: Durma işi nasıl oluyor?
OYNAT 00:37
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun metro diyaloğu: Durma işi nasıl oluyor?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katıldı.

Tören sonrası metroyu test eden Kılıçdaroğlu, otomatik sürüşe şaşırırken Akşener ise Türkiye'de yıllardır var olan sistemi Paris'e benzetti.

Akşener: Aynı Paris'teki gibi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkiye'de yıllardır var olan sistemi Paris'e benzeterek 'Aynı Paris'teki gibi ha' dedi.

​Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün​
OYNAT 00:54
​Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün​
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, partisinin vizyon programına video konferans ile katıldı. Bu duruma gelen eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti' ifadelerini kullandı.

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