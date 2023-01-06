Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Akşener üçlüsünün ilginç metro diyaloğu: Durma işi nasıl oluyor? Aynı Paris'teki gibi ha İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen ilginç diyalog dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metronun nasıl durduğunu sorarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Aynı Paris'teki gibi ha' diyerek, Türkiye'de yıllardır var olan sistemle ilgili şaşkınlığını ilk defa görmüş gibi dile getirdi.

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