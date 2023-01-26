Kılıçdaroğlu itirazı istifa getirdi: Cihan Paçacı İYİ Parti'deki görevinden ayrıldığını duyurdu
İYİ Partili Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına yönelik sözlerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Paçacı yaptığı açıklamada "Bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.
16:22 . 26/01/2023 Thursday
DHA
Cihan Paçacı
Cihan Paçacı İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.
Altılı masanın toplantısı olduğu dakikalarda genel merkezi terk eden Paçacı yaptığı ilk açıklamada
"Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."
açıklamasında bulundu.
SÖZLERİ TARTIŞMA ÇIKARMIŞTI
Paçacı'nın bugün Habertürk'te yayımlanan röportajında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği şu sözler çok tartışılmıştı:
"Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bu itiraz var.”
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