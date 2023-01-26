Kılıçdaroğlu itirazı istifa getirdi: Cihan Paçacı İYİ Parti'deki görevinden ayrıldığını duyurdu

"Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bu itiraz var.”