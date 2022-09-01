Gündem Kılıçdaroğlu öğretmenlere boykot çağrısını yineledi Hemen birleşin
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu öğretmenlere boykot çağrısını yineledi: Hemen birleşin

Beştepe'de gerçekleştirilen 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylem yapan öğretmenlere yönelik yapılan boykot çağrısına tepki gösterdi. "Bize yavrularıyla haşır neşir öğretmenler lazım" ifadesini kullanan Erdoğan, öğretmenlerin bu çağrılara prim vermemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere bir kez daha boykot çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenler hemen birleşin, hemen. Bu sınava girerseniz iflah olmazsınız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu öğretmenlere boykot çağrısını yineledi: Hemen birleşin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada eylem yapan öğretmenlere yönelik yapılan boykot çağrısına tepki gösterdi. Öğretmenlere seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlıyor. Bırakın boykotu. Bize yavrularıyla haşır neşir olacak öğretmenler lazım.

Boykot çağrısı art niyetli bir girişimdir. Siz eğitim öğretim mimarı mısınız sokakta çapulcu musunuz? Bize yavrularıyla haşır neşir öğretmenler lazım.

ERDOĞAN ÖĞRETMENLERE SESLENDİ: PRİM VERMEYİN

Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil. Öğretmenlerimizin bu tür fitne girişimlerine prim verilmeyeceğini biliyorum.

Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimizi ekonomik ve mali açıdan desteklemeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere yeniden boykot çağrısı yaptı. Sınava giren öğretmenlerin iflah olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. "Alın bunu" seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır."

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