Gündem Kılıçdaroğlu PKK diyerek terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: ‘PKK’ diyerek terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütüne yönelik kınama mesajlarında neden ‘PKK’ ifadesini kullanmadıklarına cevap verdi. Kullandıkları dilin devlet diline uygun olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Destici ve Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Reklamını yapmak istemiyoruz"

Gara’da ,PKK’nın vatandaşlarımızı şehit etmesi sonrası yayımladığı başsağlığı ve kınama mesajında ‘PKK’nın adını anmaması Kılıçdaroğlu’na soruldu. Kılıçdaroğlu, bu soruya “Terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz” sözleriyle cevap verdi.

"Hep beraber kınamalıyız"

Kullandıkları dilin devlet diline uygun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Terör nereden kimden gelirse gelsin herkesin ortak tavır takınması gerekir. CHP olarak gereken her şeyi yaptık” dedi.

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