Kılıçdaroğlu: ‘PKK’ diyerek terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Destici ve Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Reklamını yapmak istemiyoruz"

Gara’da ,PKK’nın vatandaşlarımızı şehit etmesi sonrası yayımladığı başsağlığı ve kınama mesajında ‘PKK’nın adını anmaması Kılıçdaroğlu’na soruldu. Kılıçdaroğlu, bu soruya “Terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz” sözleriyle cevap verdi.

"Hep beraber kınamalıyız"

Kullandıkları dilin devlet diline uygun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Terör nereden kimden gelirse gelsin herkesin ortak tavır takınması gerekir. CHP olarak gereken her şeyi yaptık” dedi.

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