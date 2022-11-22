Kılıçdaroğlu PKK'nın gerçekleştirdiği hain saldırıdan hükümeti sorumlu tuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR VİZYON AÇIKLAYACAĞIZ"

Burada yaptığı konuşmada 3 Aralık tarihini işaret eden Kılıçdaroğlu, yeni bir vizyon açıklayacaklarını söyledi. Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği saldırıyla ilgili konuşan CHP Lideri, saldırıdan hükümetin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

"VEBALİ DEVLETİ YÖNETENLERİN OMUZLARINDADIR"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"5 yaşındaki çocuk atılan roketle hayatını kaybediyorsa, o çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin omuzlarındadır. O 5 yaşındaki çocuğumuzun annesinin, babasının yaşadığı dramı kendi vicdanlarında ölçüp tartmazlarsa bu sorunu çözemezler."

GÜNDEM Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Karkamış saldırısı için skandal sözler: Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi