Gündem Kılıçdaroğlu PKKnın gerçekleştirdiği hain saldırıdan hükümeti sorumlu tuttu
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu PKK'nın gerçekleştirdiği hain saldırıdan hükümeti sorumlu tuttu

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği saldırıyı hükümetin üzerine yıkmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu, "5 yaşındaki çocuk atılan roketle hayatını kaybediyorsa, o çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin omuzlarındadır." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu PKKnın gerçekleştirdiği hain saldırıdan hükümeti sorumlu tuttu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR VİZYON AÇIKLAYACAĞIZ"

Burada yaptığı konuşmada 3 Aralık tarihini işaret eden Kılıçdaroğlu, yeni bir vizyon açıklayacaklarını söyledi. Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği saldırıyla ilgili konuşan CHP Lideri, saldırıdan hükümetin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

"VEBALİ DEVLETİ YÖNETENLERİN OMUZLARINDADIR"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"5 yaşındaki çocuk atılan roketle hayatını kaybediyorsa, o çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin omuzlarındadır. O 5 yaşındaki çocuğumuzun annesinin, babasının yaşadığı dramı kendi vicdanlarında ölçüp tartmazlarsa bu sorunu çözemezler."

Kılıçdaroğlu’nun ‘bize mi saldıracak’ dediği YPG/PYD okula saldırdı
OYNAT 00:19
Kılıçdaroğlu’nun ‘bize mi saldıracak’ dediği YPG/PYD okula saldırdı
Terör örgütü PKK/YPG/PYD, Karkamış'a roketli saldırı yaptı. Biri çocuk üç kişi şehit oldu. Terör saldırısı sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “PYD bize mi saldıracak”, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in ise “Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun” sözleri yeniden gündeme geldi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Karkamış saldırısı için skandal sözler: Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi
GÜNDEM
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Karkamış saldırısı için skandal sözler: Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi

HDP'li Temelli'den terör örgütünü aklama çabası: Karkamış'taki hain saldırıyı PKK'nın yapmadığını savundu
GÜNDEM
HDP'li Temelli'den terör örgütünü aklama çabası: Karkamış'taki hain saldırıyı PKK'nın yapmadığını savundu
Favoriyi devirdiler

Favoriyi devirdiler

​Suudi Arabistan Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı.
Beş milyar TLlik dönüşüm

Beş milyar TL'lik dönüşüm

İçecek ambalajları ekonomiye kazandırılıyor.
Türkiyede ilkdünyada 5. sırada

Türkiye'de ilk
dünyada 5. sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusufeli Barajı açılışında Togg detayı.
Kara harekatı mesajı

Kara harekatı mesajı

​Erdoğan: Tank ve askerle birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız.

FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

​Şehit öğretmen Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlandı.

Üreticilerin yeni gözdesi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.