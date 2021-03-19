Kılıçdaroğlu 'Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' diyen vatandaşa cevap verdi: Orası şimdilik karanlık

İmamoğlu'na bir tepki daha: Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'Burası Pervin Buldan ile çiçek ektiğin park değil şehitlik' diyen gazi yakınına 'Seni bulacağım' cevabına tepkiler sürüyor. İmamoğlu'na bir vatandaş 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' sorusuyla tepki gösterdi.

