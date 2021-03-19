Gündem Kılıçdaroğlu Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum diyen vatandaşa cevap verdi Orası şimdilik karanlık
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu 'Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum' diyen vatandaşa cevap verdi: Orası şimdilik karanlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Silivri ilçesinde ziyarete gittiği evde, "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen vatandaşa cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "O ne olur bilmiyorum, orası şimdilik karanlık bir alan" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Silivri'de vatandaşların evine konuk oldu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Silivri'de vatandaşların evine konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Silivri'ye gitti.

Burada vatandaşların evine konuk olan CHP liderine bir kadın, "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu ise söz konusu ifadelere, "O ne olur bilmiyorum, orası şimdilik karanlık bir alan." diyerek yanıt verdi.

"Aday olmayacağımı kim söyledi" demişti

Geçtiğimiz yılın aralık ayında TBMM'de gerçekleştirilen 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Kılıçdaroğlu, kendisine gelen "Aday ol" çağrılarına, "Aday olmayacağımı kim söyledi" diyerek 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

AK Parti Grup Başkenvekili Bülent Turan, söz konusu açıklamalara ilişkin, "Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını canı gönülden isteriz." demişti.

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