AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını canı gönülden isteriz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin konuştu.

Turan, Kılıçdaroğlu’nun kendisinden ilk defa Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ifadeler duyduklarını belirterek, “Kendisini değerlendirince gördük ki konuşmanın heyecanıyla, AK Parti milletvekillerimizin ‘Madem o kadar hükümet kötü, o zaman aday ol’ demesi üzerine heyecanla verdiği bir kararla karşı karşıyayız.

Biz Sayın Kılıçdaroğlu’nun hatta tüm parti Genel Başkanlarının aday olmasını canı gönülden isteriz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkan yapan, operasyonla ‘partinin başına geçmeyeceğim’ demesine rağmen, geçiren iradenin adaylığına izin vermeyeceğini düşünüyoruz.

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Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar hiçbir seçimde Cumhurbaşkanlığına aday olmamasından yola çıkarak, tekrar yeni dönemde aday olmayacağını düşünüyoruz. Ancak kendisi, partisi aday olacağını ortaya koyuyorsa, bundan keyif alırız.

Bu işin kürsü heyecanıyla anlık bir açıklama olduğuna inandığımdan dolayı diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanlığına adayım diyorsa, sözünün arkasında durabiliyorsa, Çanakkale vekili Bülent Turan olarak onun kadar demokratik hakkımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum” değerlendirmesini yaptı.

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OYNAT 02:14 Dövizle borçlanma kararnamesini eleştiren Kılıçdaroğlu'na İBB'nin dolar kredisi hatırlatıldı: Ben yurt içinden bahsediyorum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanmasını mümkün kılan kararnameyi eleştiren Kılıçdaroğlu'na İBB'nin yurt dışından aldığı 580 milyon dolar hatırlatılınca, 'Yurt içindeki vatandaştan bahsediyorum' ifadeleriyle cevap verdi.

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