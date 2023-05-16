Kılıçdaroğlu yine 'terör örgütü PKK' demeden şehitler için taziye mesajı paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın adını anmadan şehitler için taziye mesajı paylaştı.
Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında üç asker şehit oldu. Saldırının ardından devam eden operasyonda beş terörist etkisiz hale getirildi.
Kılıçdaroğlu şehitler için yayınladığı taziye mesajında PKK'nın adını anmadı
"Ben terör örgütün reklamını yapmam" demişti
Kılıçdaroğlu taziye mesajında yine terör örgütü PKK'dan söz etmedi. Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü PKK' dememesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap vermişti:
DAEŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı
Terör örgütü PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı.