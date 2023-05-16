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Kılıçdaroğlu yine 'terör örgütü PKK' demeden şehitler için taziye mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı ve HDP destekli Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan üç asker için taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, taziye mesajında yine terör örgütü PKK'dan söz etmedi. PKK'nın adını terör örgütlerinin reklamını yapmamak için söylemediğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı.

17:33 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın adını anmadan şehitler için taziye mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın adını anmadan şehitler için taziye mesajı paylaştı.

Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında üç asker şehit oldu. Saldırının ardından devam eden operasyonda beş terörist etkisiz hale getirildi.

Kılıçdaroğlu şehitler için yayınladığı taziye mesajında PKK'nın adını anmadı

CHP Genel Başkanı ve HDP destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit olan üç asker için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, mesajında,
"Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
ifadesini kullandı.

"Ben terör örgütün reklamını yapmam" demişti

Kılıçdaroğlu taziye mesajında yine terör örgütü PKK'dan söz etmedi. Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü PKK' dememesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap vermişti:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz. 'Neden PKK demiyorsunuz' diyorlar. Ben terör örgütünün reklamını yapmam. Çünkü terör örgütü terörü kendi adının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için de terör eylemlerine girişir."

DAEŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı

Terör örgütü PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı.


HDP ile kirli pazarlık: Kılıçdaroğlu’na destek karşılığında bakanlık ve özerklik sözü
HDP ile kirli pazarlık: Kılıçdaroğlu’na destek karşılığında bakanlık ve özerklik sözü

14 Mayıs seçimlerinde Yedili Masa'ya oturarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin bu kararı kapalı oturumunda aldığı, şart olarak ise bakanlık ile özerklik istediği ortaya çıktı. Bu süreçte Kandil'deki terör örgütü elebaşları Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verirken, Kılıçdaroğlu ise Meclis'te HDP ile görüşüp destek istedi. Terör örgütünün uzantısı da kapalı kapılar ardında yapılan toplantının ardından 28 Nisan'da Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayına desteğini açıkladı. Destek şartları arasında HDP'den iki ismin bakan yapılması, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi tutuklu HDP'lilerin serbest kalması, Doğu'da özerklik ve İstanbul'da belirli bölgelerde kanton ilan edilmesi gibi maddeler yer alıyor.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#PKK
#Şırnak
#şehit
37 dakika önce
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