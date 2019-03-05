Kılıçdaroğlu: YPG'li teröristler bize saldırmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti oluşturmak isteyen, bölgedeki Türk askerine fırsat buldukları her anda saldıran teröristlerin oluşturduğu YPG unsurları için "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" dedi.

Habertürk'teki bir programa konuk olan Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirirken özellikle YPG'li teröristlerle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çekti.

Daha önce YPG'li teröristler için 'terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü' söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez de YPG'li teröristlerin Türkiye'ye saldırmayacağını iddia etti.

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YPG bize mi saldıracak?

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki beka sorununa dair yöneltilen soruya, "Türkiye'nin ne beka sorunu olacak" diye cevap verdi.

Program sunucusunun "Suriye'nin kuzeyindeki ABD varlığı ve oradaki silahlı güçleri, YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz" hatırlatmasına ise Kılıçdaroğlu, "Onlar bize mi saldıracak?" yanıtını verdi.

İnce'nin başarı hikayesi yok

Programda Muharrem İnce'ye dair de açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, İstanbul'a neden İnce'yi aday göstermediklerine dair şunları söyledi:

Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yoktu. Belediye başkanlığı farklı bir olay. Ekrem Bey'in belediye başkanlığı var. 'Arkasında bir başarı hikayesi olacak' diye bir cümle kurmuştum.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, daha önce Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilen Muharrem İnce için "Genel Başkan gözünde başarı hikayesi yokmuş" düşüncesini de beraberinde getirdi.