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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: YPG'li teröristler bize saldırmaz

Kılıçdaroğlu: YPG'li teröristler bize saldırmaz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin beka sorununa ilişkin yöneltilen soruya "YPG'li teröristler bize saldırmaz" yanıtını verdi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı bir açıklamada da YPG'li teröristleri için "Terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, daha önce Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterdiği İnce'yi belediye başkanlığına neden aday göstermediğine ilişkinse "Başarı hikayesi yok" cevabını verdi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti oluşturmak isteyen, bölgedeki Türk askerine fırsat buldukları her anda saldıran teröristlerin oluşturduğu YPG unsurları için "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: YPG bize mi saldıracak?
OYNAT 00:30
Kemal Kılıçdaroğlu: YPG bize mi saldıracak?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, 'Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz' dedi.

Habertürk'teki bir programa konuk olan Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirirken özellikle YPG'li teröristlerle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çekti.

Daha önce YPG'li teröristler için 'terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü' söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez de YPG'li teröristlerin Türkiye'ye saldırmayacağını iddia etti.

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YPG bize mi saldıracak?

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki beka sorununa dair yöneltilen soruya, "Türkiye'nin ne beka sorunu olacak" diye cevap verdi.

Program sunucusunun "Suriye'nin kuzeyindeki ABD varlığı ve oradaki silahlı güçleri, YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz" hatırlatmasına ise Kılıçdaroğlu, "Onlar bize mi saldıracak?" yanıtını verdi.

İnce'nin başarı hikayesi yok

Programda Muharrem İnce'ye dair de açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, İstanbul'a neden İnce'yi aday göstermediklerine dair şunları söyledi:

Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yoktu. Belediye başkanlığı farklı bir olay. Ekrem Bey'in belediye başkanlığı var. 'Arkasında bir başarı hikayesi olacak' diye bir cümle kurmuştum.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, daha önce Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilen Muharrem İnce için "Genel Başkan gözünde başarı hikayesi yokmuş" düşüncesini de beraberinde getirdi.

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