Gündem Kılıçdaroğluna 100 bin lira tazminat cezası verildi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'na 100 bin lira tazminat cezası verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’daki partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında tank palet fabrikasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’da partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki ’Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.’ Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Karara bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu 1 milyon liradan fazla tazminat kaybetti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu 1 milyon liradan fazla tazminat kaybetti

Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon

Rezalet yokmuş gibi
GÜNDEM
Rezalet yokmuş gibi

Satılık vekil
GÜNDEM
Satılık vekil

"Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
GÜNDEM
"Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

Abone Ol Google News
Tam 17 kat kaçak

Tam 17 kat kaçak

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt hakkında soruşturma izni verildi.
Az yağışta bile hayat duruyor

Az yağışta bile hayat duruyor

AK Parti'den ​İzmir Belediyesi'ne 'altyapı' eleştirisi.
Kılıçdaroğlundan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?

​İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Boğaziçi' açıklaması.

Fırsatçılar diyecek söz bırakmadı

Fırsatçılar diyecek söz bırakmadı

Ayçiçek yağından yumurtaya kadar gramaj hilesi var.

​Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına sert tepki.
Bir tweet'iyle Dogecoin uçuşa geçti

Bir tweet'iyle Dogecoin uçuşa geçti

Elon Musk, kripto para borsasına yön vermeye devam ediyor.
400 tonluk altın keşfi

400 tonluk altın keşfi

Bakan Dönmez müjdeli haberi duyurdu tarih verdi.

​FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen tuğgeneral oldu.
Boğaziçi soruşturması

Boğaziçi soruşturması

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.