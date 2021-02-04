Kılıçdaroğlu'na 100 bin lira tazminat cezası verildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’da partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki ’Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.’ Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Karara bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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