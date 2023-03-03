Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayıp İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu

Beş partinin Kılıçdaroğlu’nu İYİ Partinin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı önerdiğini söyleyen Akşener, masaya sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu ve Yavaş’a da adaylık çağrısı yapan Akşener “Bu noter masasında olmayacağız” dedi.