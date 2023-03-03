Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayıp İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu

Bülent Gürsoy
Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masanın son toplantısından sonra
İYİ Parti Genel İdare Kurulu
bugün toplandı ve ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameraların karşısına geçti.
Beş partinin Kılıçdaroğlu’nu İYİ Partinin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı önerdiğini söyleyen Akşener, masaya sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu ve Yavaş’a da adaylık çağrısı yapan Akşener “Bu noter masasında olmayacağız” dedi.
İYİ Parti'de istifa
İYİ Parti'de istifa
İYİ Parti önceki dönem Genel İdare Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkan Danışmanı
Bülent Gürsoy
, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Gürsoy "sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum" dedi.
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