Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısında bulunan Demirtaş halka korku salarak tehditkar konuştu: Son seçim olabilir

Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan terör destekçisi HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, yarınki cumhurbaşkanı seçimi için seçmene Kılıçdaroğlu için çağrıda bulundu.

Türkiye'ye barış ve refahı Kılıçdaroğlu'nun getireceğini söyleyen Demirtaş ayın zamanda 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi terör destekçisidir.

Terör destekçilerini serbest bırakarak ülkeye barışı getireceklerini sanıyorlar





Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ı serbest bırakılacaklarının sözünü verdi.

2007 yılında DTP'de grup başkanvekilliği yaparak adını duyuran Selahattin Demirtaş, partisi terör bağlantısı nedeniyle kapatıldıktan sonra BDP'ye geçti. 2010 tarihinde de partiye genel başkan oldu. Koltuğa oturduktan sonra adı sürekli PKK ile anıldı. Yurt içi ve yurtdışında yaptığı konuşmalarda binlerce kişiyi katleden terör örgütü PKK'yı meşrulaştırıcı açıklamalarda bulundu.





2012 yılının kasım ayında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan Demirtaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasına izin vermeyen polislere tepki gösterirken büyük bir provokasyona da imza attı. 'Buna alışsanız iyi olur' diyen Demirtaş, "Çünkü daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini" sözleriyle skandal açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu'nun haksız yere yatıyor dediği Demirtaş, 17 Mart 2013'de BDP organizasyonuyla İstanbul'da gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarına katılarak teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları önünde yüzünü kapatan örgüt mensuplarının yanında yine PKK propagandası yaptı. Demirtaş bu etkinlikteki açıklamaları nedeniyle hakkında açılan davada terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş bu suçtan hüküm giydi.





Yine Demirtaş, 2015 yılında ise hendek ve barikat olaylarında sahneye çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle başlayan çatışma ve bombalı tuzaklarda 793 güvenlik görevlisi şehit oldu, dört binin üzerinde güvenlik görevlisi ise yaralandı. 314 sivil vatandaş hayatını kaybederken, iki binden fazla vatandaş da yaralandı. Bu süreçte operasyon bölgelerine giderek güvenlik güçlerini engellemeye çalışan Demirtaş; "Saldırmaya gelenleri anasından doğduğuna pişman etme hakkınızda vardır" diyerek teröristleri cesaretlendirmeye çalıştı.









Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK arasında yaşanan çatışmaları bahane eden terör örgütünün Kandil'deki yönetimi Türkiye çapında eylem talimatı verdi. Talimat üzerine harekete geçen HDP eş başkanı Demirtaş 6 Ekim'de Merkez Karar yönetimini topladı. Toplantıdan sokağa çıkma çağrısı çıktı. Demirtaş'ın çağrısının ardından sokağa çıkan terör örgütü yandaşları Türkiye'yi yangın yerine çevirdi. 35 ilde 2 polis şehit olurken, 37 vatandaş hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

Demirtaş, siyasi hayatı boyunca Kandil'in sözcülüğünü üstlendi.





Terör örgütü destekçisi Demirtaş'tan ironik çağrı





Ülkenin barış ve refahını zedeleyen terör örgütü PKK'nın büyük destekçisi olan Demirtaş'ın 'barış ve refah' naraları atması birçok kişi tarafından ironik karşılandı. Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde bugün attığı tweetinde ''Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir.'' ifadelerini kullanarak halka korku ve tehdit verdi. Yazısının devamında ''Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın.'' diyen Demirtaş'ın bu sözleri, Kılıçdaroğlu'nun akıllara terör örgütü PKK'dan destek almıyoruz sözlerini getirdi.



























