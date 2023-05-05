|
Gündem

Kılıçdaroğlu'na 'PKK terör örgütüdür de' çağrısında bulunan Erdoğan'dan sınır ötesi harekat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK için 'terör örgütüdür' demesi çağrısında bulundu. HDP'nin ve Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteğini hatırlatan Erdoğan, "Bugüne kadar 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Bay bay Kemal, hadi çık, 'PKK terör örgütüdür' de. Niye diyemiyorsun, söyleyemiyor." dedi. Erdoğan ayrıca sınır ötesi harekatların bitmediğini, doğru zamanın beklendiğini de belirtti.

23:42 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bay bay Kemal, hadi çık, 'PKK terör örgütüdür' de." çağrısında bulunurken, yeni sınır ötesi operasyonların sinyalini de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP ve Kandil'in Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe değindi.

Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya 'terör örgütü' diyemediğini ifade eden Erdoğan, "Bugüne kadar 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Bay bay Kemal, hadi çık, 'PKK terör örgütüdür' de. Niye diyemiyorsun, söyleyemiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi harekatlara ilişkin de açıklamada bulundu. Sınır ötesi harekatların bitmediğini belirten Erdoğan, "Sadece doğru zamanı bekliyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında konuştu: Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında konuştu: Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek

Yeni Şafak ve tvnet ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleriyle iş tutan muhalefete sert tepki gösterdi. Tüm dünyanın 14 Mayıs'taki seçimlere göz diktiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek" diye konuştu. Muhalefetin 'bahar gelecek' sloganına da gönderme yapan Erdoğan, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestel Deresi'nde terörü biz yok ettik. Söylüyorlar ya 'bahar gelecek' diye. Biz baharı getirdik zaten." dedi. Terör örgütünün muhalefeti kendisine benzettiğini ifade eden Erdoğan, "Hepsi örgütün jargonuyla konuşmaya başladı. Birisi örgütün işaretini yapıyor, diğeri kürsüden mermi saçıyor" şeklinde konuştu.


#Sınır Ötesi Harekat
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#PKK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.