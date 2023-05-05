Kılıçdaroğlu'na 'PKK terör örgütüdür de' çağrısında bulunan Erdoğan'dan sınır ötesi harekat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan yaptığı açıklamada Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bay bay Kemal, hadi çık, 'PKK terör örgütüdür' de." çağrısında bulunurken, yeni sınır ötesi operasyonların sinyalini de verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP ve Kandil'in Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe değindi.
Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya 'terör örgütü' diyemediğini ifade eden Erdoğan, "Bugüne kadar 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Bay bay Kemal, hadi çık, 'PKK terör örgütüdür' de. Niye diyemiyorsun, söyleyemiyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi harekatlara ilişkin de açıklamada bulundu. Sınır ötesi harekatların bitmediğini belirten Erdoğan, "Sadece doğru zamanı bekliyoruz." dedi.