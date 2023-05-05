Kılıçdaroğlu'na 'PKK terör örgütüdür de' çağrısında bulunan Erdoğan'dan sınır ötesi harekat mesajı

Yeni Şafak ve tvnet ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleriyle iş tutan muhalefete sert tepki gösterdi. Tüm dünyanın 14 Mayıs'taki seçimlere göz diktiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek" diye konuştu. Muhalefetin 'bahar gelecek' sloganına da gönderme yapan Erdoğan, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestel Deresi'nde terörü biz yok ettik. Söylüyorlar ya 'bahar gelecek' diye. Biz baharı getirdik zaten." dedi. Terör örgütünün muhalefeti kendisine benzettiğini ifade eden Erdoğan, "Hepsi örgütün jargonuyla konuşmaya başladı. Birisi örgütün işaretini yapıyor, diğeri kürsüden mermi saçıyor" şeklinde konuştu.