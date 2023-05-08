Kılıçdaroğlu'na şans verilmeli diyen PKK Dış İlişki Komitesi üyesi: Güvenlik gereği fotoğraf ve videolardan kaçınıyoruz çünkü MİT, SİHA'larla bizi hedef alıyor

Kürt Özgürlük Hareketi, Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini ilan etti.
Dış güçleri arkasına alan 7'li koasliyonun destekçileri bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Alman Der Spiegel dergisi, Alman Yeşiller Partisi'nin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazmıştı. Yine Alman gazetesi Junge Welt, PKK/KCK'nın Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem ile yaptığı röportajda Kılıçdaroğlu'na destek verdi.