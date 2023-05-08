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Kılıçdaroğlu'na şans verilmeli diyen PKK Dış İlişki Komitesi üyesi: Güvenlik gereği fotoğraf ve videolardan kaçınıyoruz çünkü MİT, SİHA'larla bizi hedef alıyor

Dış güçleri arkasına almaya devam eden 7'li ittifaka yeni bir destek geldi. Alman gazetesi Junge Welt'in yaptığı röportajda konuşan PKK'lı Roni Serdem, harekatlarının Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini dile getirdi. MİT'ten korktuklarını ifade eden Serdem, ''Güvenlik gereği fotoğraf ve videolardan kaçınıyoruz çünkü MİT, SİHA'larla bizi hedef alıyor'' dedi.

16:15 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kürt Özgürlük Hareketi, Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini ilan etti.

Kürt Özgürlük Hareketi, Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini ilan etti.

Dış güçleri arkasına alan 7'li koasliyonun destekçileri bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Alman Der Spiegel dergisi, Alman Yeşiller Partisi'nin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazmıştı. Yine Alman gazetesi Junge Welt, PKK/KCK'nın Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem ile yaptığı röportajda Kılıçdaroğlu'na destek verdi.



''Türk halkının saldırıları kesintisiz devam ediyor''


Bebek katili Öcalan'ın hapis yatmasının haksızlık olduğunu söyleyen Serdem,
''Türkiye sekiz yıldır tüm imkanlarıyla bize saldırıyor. Saldırılar kesintisiz devam ediyor. Önderimiz Abdullah Öcalan gözaltında Türkiye'den tamamen tecrit ediliyor.''
dedi.


''Kılıçdaroğlu'na şans verilmeli''


Sözde Kürt Özgürlük Hareketi üyesi diye tabir edilen PKK'nın Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem, harekatlarının Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini
''Kürtlerin de içinde yer aldığı Çalışma ve Özgürlük İttifakı Kılıçdaroğlu'na destek verecektir''
diyerek ilan etti.

İHA'lardan korkuyorlar


Muhabirin
'Röportaj için kendi fotoğraflarının yayınlanmasını istemediler neden?'
sorusuna cevap veren Serdem,
''Güvenlik önlemleri gereği fotoğraf ve videolardan kaçınıyoruz çünkü Türk gizli servisi MİT insansız hava araçlarıyla bizi hedef alıyor''
dedi.





#Kemal Kılıçdarooğlu
#Roni Serdem
#PKK
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