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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’na sert tepki: FETÖ ve PKK’yı bitirdik diye mi hesap soracaksın?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu’na sert çıktı: Kılıçdaroğlu’nun, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen 10 elçiyle kol kola Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalıştığını söyleyen Soylu, “Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin mi, FETÖ’yü tasfiye ettiğimizin mi? Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlu’na sert tepki: FETÖ ve PKK’yı bitirdik diye mi hesap soracaksın?
Süleyman Soylu

Diyarbakır’daki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü. Burada konuşan Soylu’nun gündeminde Amerika’nın başını çektiği 10 ülkenin Kavala davası üzerinden Türkiye’yi tehdit etmesi vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu ülkelerle kola kola girdiğini dile getiren Soylu, “O, Avrupa’nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye’nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

2023’Ü BEKLER, BOYNUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIRSIN

Soylu özetle şunları söyledi: “Bakın sorumluluğumuz yüksektir, büyüktür. Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin mi, FETÖ’yü tasfiye ettiğimizin mi, dünyanın en büyük havalimanını yaptığımızın mı, bu ülkede ay yıldızlı bayrağımızın ülkemizin her santimetrekaresinde huzur içerisinde dalgalanmasının mı insanların 24 saat güven içerisinde yaşamasının mı hesabını soracaksınız? Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Avrupalı 10 büyükelçiyle bize Kato Dağı’nın mı hesabını soracaksın? 6-8 Ekim’de gençlerimizin, insanlarımızın ümitlerini topraklara gömenlere bir daha fırsat vermediğimizin mi hesabını soracaksın? 2023’ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın.

Tayyip Erdoğan’ı tanımayanlara söylüyorum, Tayyip Erdoğan bu milletin hizmetkarıdır ve bu millet hizmetkarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. 10 büyükelçinin şımarttığı bir siyaset nasip etmesin.”

EN GÜÇLÜ DÖNEMİMİZDEYİZ

Diyarbakır’ın, 24 saat hayatın yaşandığı, huzurlu bir şehir haline geldiğine işaret eden Soylu, huzurun da ekonomik zenginliğin de birlik ve beraberliğin de Diyarbakır’ın hakkı olduğunu belirtti. Üniversitelerde öğrencilerin huzur içerisinde okumanın keyfini çıkardığını anlatan Soylu, şöyle konuştu: “Türkiye olarak da hükümet olarak da parti olarak da en güçlü dönemimizdeyiz, Elbette dünyada salgından dolayı yaşanan sıkıntılar var. Bunlardan en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Aynı muhalefet acaba bir yerden açık bulabilir miyiz, ülkemizin huzurunu ve moralini bozabilir miyiz diye çaba sarf eden bir muhalefet anlayışı. Bir tek öğrencimizi dışarıda bırakmayız ama bir tek öğrencimizi de sizin kör ideolojilerinizin parçası haline getirmeyiz. Onlar ülkemizi kalkındıracak, ülkemizin geleceğine güçlü adımlar atacaklar.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Büyükelçilere Osman Kavala tepkisi: Herkes aklını başına alsın haddini bilsin
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Büyükelçilere Osman Kavala tepkisi: Herkes aklını başına alsın haddini bilsin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen 'Muhtarlar Günü Programı'na katıldı. 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak konuşan Bakan Soylu, 'Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın.' dedi.

İçişleri Bakanı SüleymannSoylu Diyarbakır’da çeşitlintemaslarda bulundu.
İçişleri Bakanı SüleymannSoylu Diyarbakır’da çeşitlintemaslarda bulundu.

İran’la güvenlik mutabakatı

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Soylu ve İranlı mevkidaşı Vahidi arasında yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzalandı ve ortak basın açıklaması yapıldı. Konuşmasında heyetler arası verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bakanlıklar arasında birbirine yakın bir anlayışın olduğunu belirten Soylu, “PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleri ile mücadelede birlikte ortak bir irade sergiliyoruz. Birçok çalışma grubumuz var ve bu, iki ülkenin talepleri ile dinamiklerini ortaya koymuştur. Bugün bir kez daha terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik.” ifadelerini kullandı.

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