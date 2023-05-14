Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye açık şekilde seri oy vermeye çalışan muhalefet destekçileri AK Partili müşahitlere yakalandı: YSK işlem başlattı

Yüksek Seçim Kurulu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sandık başında muhalefet destekçileri tarafından yapılmak istenen usulsüzlük üzerine işlem başlattı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek için sandıklara akın etti.
Sabah erken saatlerde başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları sandıkların kapanması ile yapılacak oy sayımı ile belli olacak.
AK Partili müşahitler sandık başındaki usulsüzlüğü tespit etti
Oy verme işlemi devam ederken Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sandık başında muhalefet destekçileri tarafından yapılmak istenen usulsüzlük, AK Partili müşahitler tarafından önlendi.
YSK işlem başlattı
Viranşehir'de, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye açık şekilde seri oy verenler tespit edildi. AK Partili müşahitlerin durumu fark etmesinin ardından suç duyurusunda bulunuldu. YSK konuyla ilgili işlem başlattı. Bölgeye avukatlar yönlendirildi.