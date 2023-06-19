Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman olduklarını itiraf eden Figen Yüksekdağ'dan yerel seçim mesajı: HDP her kentte kendi adayını çıkarmalı

"HDP-Yeşil Sol'un önündeki en doğru ve doğal seçenek doğudan batıya her kentte kendi belediye başkanı ve yerel yönetici adayını çıkarmasıdır. Zaten içinde bulunduğumuz yeniden yapılanma, tabandan politika belirleme süreciyle yerel seçim hazırlıkları iç içe geçmiştir. Bu doğru bir şekilde sistematize edildiğinde güçlü bir ön hazırlık zemini oluşacaktır. Yerellerde halkı dinleme, politikaya katılım kanallarını ardına kadar açma pratiği, doğru adaylar verimli strateji ve kazanım zeminini büyütecektir."