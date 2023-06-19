Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman olduklarını itiraf eden Figen Yüksekdağ'dan yerel seçim mesajı: HDP her kentte kendi adayını çıkarmalı

Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek sebebiyle pişman olduklarını söyleyen tutuklu HDP'li Figen Yüksekdağ, "HDP her kentte kendi adayını çıkarmalı" dedi.
Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu olan HDP'li Figen Yüksekdağ, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman olduğunu söylemişti.
"Kılıçdaroğlu kararı yanlıştı"
"HDP kendi belediye başkanı ve yerel yönetici adayını çıkarmalıdır"
HDP'nin aday çıkarmama kararından duydukları pişmanlığı itiraf eden Yüksekdağ, yerel seçimlere ilişkin de konuştu. Yerel seçimlere vurgu yapan HDP'li Yüksekdağ şunları söyledi: