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Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman olduklarını itiraf eden Figen Yüksekdağ'dan yerel seçim mesajı: HDP her kentte kendi adayını çıkarmalı

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP'li Figen Yüksekdağ, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişmanlık duyduklarını itiraf etti. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Yüksekdağ, "HDP'nin önündeki en doğru ve doğal seçenek doğudan batıya her kentte kendi belediye başkanı ve yerel yönetici adayını çıkarmasıdır." dedi.

15:50 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek sebebiyle pişman olduklarını söyleyen tutuklu HDP'li Figen Yüksekdağ, "HDP her kentte kendi adayını çıkarmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek sebebiyle pişman olduklarını söyleyen tutuklu HDP'li Figen Yüksekdağ, "HDP her kentte kendi adayını çıkarmalı" dedi.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu olan HDP'li Figen Yüksekdağ, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman olduğunu söylemişti.

"Kılıçdaroğlu kararı yanlıştı"

Kılıçdaroğlu'nun özgürlük vadettiği Yüksekdağ
, "Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararları yanlıştı. Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, kendi adayımızı göstermeyi savunmuştuk"
demişti.

"HDP kendi belediye başkanı ve yerel yönetici adayını çıkarmalıdır"

HDP'nin aday çıkarmama kararından duydukları pişmanlığı itiraf eden Yüksekdağ, yerel seçimlere ilişkin de konuştu. Yerel seçimlere vurgu yapan HDP'li Yüksekdağ şunları söyledi:

"HDP-Yeşil Sol'un önündeki en doğru ve doğal seçenek doğudan batıya her kentte kendi belediye başkanı ve yerel yönetici adayını çıkarmasıdır. Zaten içinde bulunduğumuz yeniden yapılanma, tabandan politika belirleme süreciyle yerel seçim hazırlıkları iç içe geçmiştir. Bu doğru bir şekilde sistematize edildiğinde güçlü bir ön hazırlık zemini oluşacaktır. Yerellerde halkı dinleme, politikaya katılım kanallarını ardına kadar açma pratiği, doğru adaylar verimli strateji ve kazanım zeminini büyütecektir."

Kılıçdaroğlu'ndan 'neden istifa etmediniz' sorusunu gözyaşlarıyla yanıtladı: Ağır bir yenilgi almadık ki
Kılıçdaroğlu'ndan 'neden istifa etmediniz' sorusunu gözyaşlarıyla yanıtladı: Ağır bir yenilgi almadık ki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgundan 12 gün sonra ekran karşısına çıktı ve kendisine yöneltilen 'neden istifa etmediniz' sorusuna kaçamak yanıt verdi. "Bu toplumun yarısı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Yaptıklarımdan pişmanlık duymuyorum. Ben gidip de adayım demem. CHP Genel Başkanları için adaylık çok önemli değildir, birinci öncelik ülkemiz ikinci önceliğimiz partimiz üçüncü de genel başkanlıktır." diye konuştu. Vekil ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonuçların 'ağır bir yenilgi' olmadığını söyleyen CHP lideri, "Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." diye konuştu.

#Figen Yüksekdağ
#HDP
#yerel seçim
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