Kılıçdaroğlu'ndan Ay projesi eleştirisi: Bu bir masaldır

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk etaptaki hedefin Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, dış basında geniş yankı bulurken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, planlanan hedefin uzay komedisi olduğunu söyledi.

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"Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım"

Muhalif medya kuruluşu BirGün'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "En sonunda da Ay’a gidiyoruz masalı ile geldiler. Ay’a gidiyorlarsa gitsinler. Ay’a gidiyoruz dediler de biz karşı mı çıktık? Çıksınlar Ay’a… Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım. Bu gülümsemeye katkı sunduğu için de teşekkür edelim."

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OYNAT 02:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Uzaya Türk vatandaşı göndereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile açıklayan Erdoğan, 'Onuncu ve son hedefimiz. Bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler var. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi turistik bir gezi olarak değil gelecek nesillere yol gösterecek bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayıp uzaya göndereceğiz. Bu sayede bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız' dedi. BiP'te paylaş

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