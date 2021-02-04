Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile düzenlediği basın toplantısında Boğaziçi eylemleriyle ilgili görüşü sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır! Cam çerçeve kırmadılar. Anayasal haklarını kullanıyorlar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin Boğaziçi’ndeki eylemlerle ilgili sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, şiddet olaylarının yaşanmadığını savunarak, “Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bir anayasa hak mı? Evet anayasal hak. Cam çerçeve kırmadılar. Haklarını arıyorlar bunlar. Anayasa’nın verdiği haklarını kullanıyorlar” dedi.