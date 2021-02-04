Gündem Kılıçdaroğlundan Boğaziçi eylemleri açıklaması Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile düzenlediği basın toplantısında Boğaziçi eylemleriyle ilgili görüşü sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır! Cam çerçeve kırmadılar. Anayasal haklarını kullanıyorlar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?
OYNAT 00:42
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?
Düzenlediği basın toplantısında Boğaziçi eylemleriyle ilgili görüşü sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır! Cam çerçeve kırmadılar. Anayasal haklarını kullanıyorlar' dedi.

"Eylemlerde cam çerçeve kırılmadı"

Bir gazetecinin Boğaziçi’ndeki eylemlerle ilgili sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, şiddet olaylarının yaşanmadığını savunarak, “Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bir anayasa hak mı? Evet anayasal hak. Cam çerçeve kırmadılar. Haklarını arıyorlar bunlar. Anayasa’nın verdiği haklarını kullanıyorlar” dedi.

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde provokatörlerin tekmelediği bir haftalık polis aracı kullanılamaz halde
GÜNDEM
Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde provokatörlerin tekmelediği bir haftalık polis aracı kullanılamaz halde

Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
OYNAT 02:00
Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.

CHP'li vekiller Kadıköy'de polise saldıran ve gözaltına alınanlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gitti
OYNAT 02:00
CHP'li vekiller Kadıköy'de polise saldıran ve gözaltına alınanlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gitti
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Sera Kadıgil, Ali Şeker, Deniz Yavuzyılmaz ve bazı belediye başkanları Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri bahane ederek Kadköy'de polis ekiplerine saldıranlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. CHP'li vekiller söz konusu isimler için 'Onları yalnız bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Tam 17 kat kaçak

Tam 17 kat kaçak

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt hakkında soruşturma izni verildi.
Az yağışta bile hayat duruyor

Az yağışta bile hayat duruyor

AK Parti'den ​İzmir Belediyesi'ne 'altyapı' eleştirisi.
Kılıçdaroğlundan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?

​İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Boğaziçi' açıklaması.

Fırsatçılar diyecek söz bırakmadı

Fırsatçılar diyecek söz bırakmadı

Ayçiçek yağından yumurtaya kadar gramaj hilesi var.

​Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına sert tepki.
Bir tweet'iyle Dogecoin uçuşa geçti

Bir tweet'iyle Dogecoin uçuşa geçti

Elon Musk, kripto para borsasına yön vermeye devam ediyor.
400 tonluk altın keşfi

400 tonluk altın keşfi

Bakan Dönmez müjdeli haberi duyurdu tarih verdi.

​FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen tuğgeneral oldu.
Boğaziçi soruşturması

Boğaziçi soruşturması

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.