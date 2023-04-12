Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan Demirtaş mahkeme heyetine tehditler savurdu

Yedili Koalisyon ortakları, seçim vaatleri arasında yer alan tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaadini her fırsatta yeniliyor. Son olarak Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Serap Yazıcı, "Türkiye'de sorunlardan biri keyfi tutuklamalar. Ve bunların uzun sürmesi, ifade hürriyetinin ihlal edilmesi. Pek çok muhalif figürün suç işlememiş olmasına rağmen hürriyetlerinden mahrum kalmaları. Bunun iki örneği Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş. Uluslararası camiadaki taahhütlerimize uymuş olsaydık, ne Demirtaş ne Kavala ve ne benzerleri içeride olacaktı" ifadelerini kullandı.