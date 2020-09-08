Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş açıklaması: Yattığı süreyi şeref madalyası olarak taşıyacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı eylemlerine para aktaran iş adamı Osman Kavala'yı savundu.

'Demirtaş 'Ben ettim sen etme' demeyecektir'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş (17 Mart 2015 tarihindeki Meclis grubu konuşmasında) ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dedi. Madem sen beni yaptırmayacaksın o zaman içeride kalacaksın diyor. Sanıyor ki Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da ben ettim sen etme diyecekler. Asla demezler.

'Şeref madalyaları olacak'

Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır. Adaletsizliğe karşı en büyük mücadeleyi bedel ödeyerek biz yerine getirdik diyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 02:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Neden içeride" sorusunu yönelttiği Demirtaş'ın yargılandığı dosyalar HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş:

-142 yılla yargılanıyor

-Hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda

-Birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı

-Yasin Börü'nün katledildiği 6-7 Ekim olayları gibi dosyalarda, ismi ilk sıralarda BiP'te paylaş

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"Biat etmedikleri için hapisteler"

Cezaevindeki gazeteci, siyasetçi, aktivist tutukluların Erdoğan’a biat etmedikleri için içeride olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Saray’dan Türkiye farklı mı görünüyor? Bu kadar kısır, bu kadar öngörüsüz, bu kadar basiretsiz bir yönetim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. Herkesi kendi köleleri olarak görüyorlar.

"İnfial olmuyorsa CHP'li belediyeler sayesinde"

Bu mantıkla devlet yönetilmez, bu mantıkla bir ülke ancak felakete sürüklenir. Bunlar yatsınlar kalksınlar CHP’li belediyelere dua etsinler. Eğer bu ülkede bir infial yoksa bunun sebebi CHP’li belediyelerin bütün engellemelere rağmen hiçbir ayrım yapmadan hizmet yapmasıdır.

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