Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a yeni övgüler: Açıklamaları son derece önemli

CHP’li seçmenden Kılıçdaroğlu’na: Sevilmiyorsun aday olma senlik işler değil

CHP'li bir seçmen, internet üzerinden yaptığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki gösterdi: “Aday olma, sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin. Muhalifler bile seni sevmiyor. Gitmiş bir de İslam Sempozyumunda Marx'tan alıntı yapıyor. 'Derdin ne, bu nasıl bir basiretsizlik?' Yırtacağım kendimi. Aday olma senlik işler değil'