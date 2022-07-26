Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a yeni övgüler: Açıklamaları son derece önemli

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, tüm delilleri görmezden gelerek partisinin PKK'nın uzantısı olmadığını savunmuş ve 'silah bırakma' çağrısında bulunmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
Demirtaş'ın sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. CHP lideri, Demirtaş'ın PKK konusundaki açıklamalarının 'son derece değerli' bulduğunu vurguladığı açıklamasında, "Demirtaş'ın içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını savunan görüşleri var, bu görüşler gayet önemli. Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı" ifadelerini kullandı.