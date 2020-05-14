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Gündem Kılıçdaroğlundan HDP Millet İttifakı üyesidir itirafı İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, son dönemde İYİ Parti ve Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP arasında çıkan "Bize danışıyordunuz" krizine ilişkin konuştu. Geçmişte HDP'nin ittifak üyesi olduğunu reddeden Kılıçdaroğlu geri adım atarak "Millet İttifakı'na zarar vermeye çalışıyorlar" dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Mithat Sancar arasında patlak veren ve HDP'li Önder'in "İYİ Parti düne kadar bize danışmak için aracı gönderiyordu" çıkışıyla zirve yapan krizi değerlendirdi.

İttifakı artık gizlemeyelim
GÜNDEM
İttifakı artık gizlemeyelim

Millet İttifakı'na zarar vermek istiyorlar

Daha önceki açıklamalarından farklı olarak bu kez HDP'yi Millet İttifakı'nın bir üyesi olarak kabul eden Kılıçdaroğlu HaberTürk'e konuştu. İYİ Parti - HDP gerilimine ilişkin "Bir görüşme olmadı; bir konuşma da olmadı. O zaman bu da yapay bir tartışma olarak kalır ki aslında Millet İttifakı'na zarar vermek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz
GÜNDEM
İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

  • Kandil'in yanında konumlandırıyoruz
  • İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi.

Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır
OYNAT 00:00
Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi.

'Şurada kiminle çalışalım' diye aracı gönderdiler

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi.

İyi Parti eriyor
GÜNDEM
İyi Parti eriyor

Bize koordinat gösteremez

Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
GÜNDEM
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
OYNAT 00:00
HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'


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