Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Mithat Sancar arasında patlak veren ve HDP'li Önder'in "İYİ Parti düne kadar bize danışmak için aracı gönderiyordu" çıkışıyla zirve yapan krizi değerlendirdi.
Millet İttifakı'na zarar vermek istiyorlar
Daha önceki açıklamalarından farklı olarak bu kez HDP'yi Millet İttifakı'nın bir üyesi olarak kabul eden Kılıçdaroğlu HaberTürk'e konuştu. İYİ Parti - HDP gerilimine ilişkin "Bir görüşme olmadı; bir konuşma da olmadı. O zaman bu da yapay bir tartışma olarak kalır ki aslında Millet İttifakı'na zarar vermek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
- Kandil'in yanında konumlandırıyoruz
- İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi.
'Şurada kiminle çalışalım' diye aracı gönderdiler
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi.
Bize koordinat gösteremez
Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'