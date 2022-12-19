Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun 'Saraçhane' çağrısına ilişkin açıklama: Sosyal medyadan öğrendim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan CHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.
"SAYGI DUYMAMIZ LAZIM"
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'nun basına yansıyan görüntülerine ilişkin şunları söyledi:
"İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi."
"DOĞAL OLANI ALTILI MASADAN BİRİNİN ADAY OLMASI"
CHP lideri, Altılı masanın aday belirleme sürecine ilişkin ise şöyle konuştu:
"Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmamızı da yapıyoruz. Bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.
Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lı masadan birinin belirlenmesi."
"'ADAYIMIZ SİZSİNİZ' DERLERSE ADAY OLURUM"
Kılıçdaroğlu, "Aday olmak istiyor musunuz" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbette ki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz."