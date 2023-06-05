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Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki provokasyonuna skandal savunma: Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmüyorum

Seçim mağlubiyetinin etkisinden kurtulamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenindeki provokasyonunu skandal sözlerle savundu. CHP yandaşı gazeteci İpek Özbey'e verdiği röportajında, "Bir parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı sadece "parti genel başkanı" olarak gördüğünü belirtti.

20:42 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdarğlu, İpek Özbey.

CHP lideri Kemal Kılıçdarğlu, İpek Özbey.

Türkiye 28 Mayıs'ta büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te ezici üstünlüğü ele geçirmesiyle kapanan seçim dönemi sonrası CHP'de oklar Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimde siyasi hayatındaki 12. yenilgisini yaşayan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları devam ederken, MYK sonrası parti içindeki bütün kurumları kendine bağlayan genel başkan bu seçimde de istifa defterini kapattı.



Mağlup lider Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğini idrak edemedi

CHP yandaşı gazeteci İpek Özbey, Sözcü TV'de yaptığı bir programda Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği röportaja ilişkin detaylar paylaştı. "
Erdoğan yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadığınız
" şeklinde yönelttiği soruya " Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım" cevabını verdiğini söyleyen Özbey şöyle devam etti:
"
Kendisini sadece bir parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz
diye sordum, '
evet öyle
' dedi."

Adaylık sürecinde genel başkanlıktan istifa etmediğini unuttu

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren Kılıçdaroğlu daha önce bir röportajında "
Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı
" şeklindeki ifadelerini yutarak adaylık döneminde CHP'deki koltuğundan istifa etmemişti. Kendi sözlerini yutan Kılıçdaroğlu bu kez de Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde partisinin genel başkanlığından istifa etmediğini unutarak milletin iradesini hiçe saydı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#İpek Özbey
#Recep Tayyip Erdoğan
21 dakika önce
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