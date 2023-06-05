Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki provokasyonuna skandal savunma: Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmüyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdarğlu, İpek Özbey.
Türkiye 28 Mayıs'ta büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te ezici üstünlüğü ele geçirmesiyle kapanan seçim dönemi sonrası CHP'de oklar Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimde siyasi hayatındaki 12. yenilgisini yaşayan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları devam ederken, MYK sonrası parti içindeki bütün kurumları kendine bağlayan genel başkan bu seçimde de istifa defterini kapattı.