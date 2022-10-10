Kılıçdaroğlu'nnun başörtüsü çıkışına destek veren Cumhuriyet hafızların icazet törenine nefret kustu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi, kamuoyunun gündemine oturdu. Ancak teklif, CHP içinde ve muhalefetin seküler kesimlerinde tartışmalara neden oldu. Özellikle CHP'ye yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarında, bu karar önce laiklik endişesiyle eleştirilirken daha Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmişti. Ancak CHP Lideri'nin bu kararına destek kısa sürdü.

MANŞETTEN VERDİLER

Cumhuriyet gazetesi bugün manşetinde İstanbul'da bir Kur'an kursundaki öğrencileri hedef aldı.

LAİK YAŞAM TEHLİKE ALTINDAYMIŞ

Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi. Törende Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yer alırken Cumhuriyet gazetesi tören ile ilişkisini laiklik üzerinden verdi.

Gazete konuyla ilgili haberini ise "Laik yaşam tehlike altında" manşetiyle okuyucularına duyurdu.