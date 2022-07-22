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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki: Zavallılar

Suriyelilerin geri dönüşleri için son derece önem arz eden briket evlerle ilgili algı operasyonuna kalkışan ve "Erdoğan’ın ‘Bizim STK’ler’ dediği tarikatçı kuruluşlar Suriye’de para basıyor!' başlığı atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan için kin ve nefret dolu ithamlardaa bulunan Cumhuriyet Gazetesi'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki gecikmedi. Bakan Soylu, konuyla ilgili iftiralarda bulunan gazeteye 'Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar' sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soyludan Cumhuriyet Gazetesine tepki: Zavallılar
Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelere inşa edilen briket evlerin yapımına bazı sivil toplum kuruluşları öncülük ediyor. Bu durum ise Cumhuriyet Gazetesi'nde hazımsızlığa neden oldu.

STK'LAR DA DESTEK VERİYOR

Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerinin hızlandırılması ve savaş mağduru ailelerin kendi ülkelerinde barınacak bir yer bulabilmesi amacıyla Türkiye, briket evler inşa ediyor. Bugüne kadar binlerce Suriyelinin geri dönüş yapmasına olanak sağlayan briket evlerin yapımında birçok STK kuruluşu da elini taşın altına koyuyor.

Suriye'de yapılan briket evler
Suriye'de yapılan briket evler

CUMHURİYET GAZETESİ'NDE BİLİNMEYEN HAZIMSIZLIK

Briket evlerin yapımında yer alan STK'lar hakkında akla ziyan iftiralarda bulunan söz konusu gazete, "Erdoğan’ın ‘Bizim STK’ler’ dediği tarikatçı kuruluşlar Suriye’de para basıyor!" başlığını atarak kin ve nefretini kustu.

BAKAN SOYLU: GÖÇMENLERDEN İKTİDAR POSTU ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ZAVALLILAR

Konuyla ilgili iftiralarda bulunan gazete ile ilgili bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Briket evler, Suriye’ye geri dönüşü hızlandırıp, oturumu artırdıkça Cumhuriyet Gazetesi en iyi ve tek bildiği işi yapmış Hayırsever STK'lara iftira atmış Geri dönüşler mi rahatsız etti Meselelerin çözülmesi mi korkuttu Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberine sert tepki: Hesap vereceksiniz
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberine sert tepki: Hesap vereceksiniz

Suriye'nin kuzeyinde briket evlerin inşası devam ediyor
FOTOĞRAF 14
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Suriye'de briket evlerin inşasına ilişkin faaliyetler aralıksız sürdürülüyor.<br><br>Çalışmalar, uluslararası yardım kuruluşları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle devam ediyor.
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Proje kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor.<br><br>
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Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında briket ev projesinde hızlı bir ilerleme söz konusu.<br><br>
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Briket ev projesi, Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılıyor.<br><br>
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Yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanıyor.<br><br>
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Toplu konut projeleri olarak yapılan briket evler, güvenli bölgelerde yeni kentler olarak gün yüzüne çıkacak.<br><br>
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AA'nın haberine göre, bu kentlerde okul, hastane, oyun parkları ve camiler de bulunacak. Ülkenin kuzeyinde inşası devam eden briket evleri objektiflere yansıdı.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, \"Hedef, en az 100 bin briket evi orada inşa etmek.\" demişti.<br><br>
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Başka bir açıklamasında Erdoğan, göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejilerini gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle desteklediklerini anlatarak, şunları söylemişti:<br><br>
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\"Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.<br><br>
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Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resualyn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje, bir hayli kapsamlıdır.<br><br>
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Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı, bu projenin içinde yer alacaktır.<br><br>
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İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde, oralarda da benzer çalışmaları yürüterek, gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız.\"<br><br>
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Suriye'nin kuzeyinde briket evlerin inşası devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az 100 bin briket ev hedefini belirlediği bölgedeki çalışmalar görüntülendi. Yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanıyor. Toplu konut projeleri olarak yapılan briket evler, güvenli bölgelerde yeni kentler olarak gün yüzüne çıkacak.

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