Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki: Zavallılar
Suriyelilerin geri dönüşleri için son derece önem arz eden briket evlerle ilgili algı operasyonuna kalkışan ve "Erdoğan’ın ‘Bizim STK’ler’ dediği tarikatçı kuruluşlar Suriye’de para basıyor!' başlığı atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan için kin ve nefret dolu ithamlardaa bulunan Cumhuriyet Gazetesi'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki gecikmedi. Bakan Soylu, konuyla ilgili iftiralarda bulunan gazeteye 'Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar' sözleriyle tepki gösterdi.
Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelere inşa edilen briket evlerin yapımına bazı sivil toplum kuruluşları öncülük ediyor. Bu durum ise Cumhuriyet Gazetesi'nde hazımsızlığa neden oldu.
STK'LAR DA DESTEK VERİYOR
Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerinin hızlandırılması ve savaş mağduru ailelerin kendi ülkelerinde barınacak bir yer bulabilmesi amacıyla Türkiye, briket evler inşa ediyor. Bugüne kadar binlerce Suriyelinin geri dönüş yapmasına olanak sağlayan briket evlerin yapımında birçok STK kuruluşu da elini taşın altına koyuyor.
CUMHURİYET GAZETESİ'NDE BİLİNMEYEN HAZIMSIZLIK
Briket evlerin yapımında yer alan STK'lar hakkında akla ziyan iftiralarda bulunan söz konusu gazete, "Erdoğan’ın ‘Bizim STK’ler’ dediği tarikatçı kuruluşlar Suriye’de para basıyor!" başlığını atarak kin ve nefretini kustu.
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BAKAN SOYLU: GÖÇMENLERDEN İKTİDAR POSTU ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ZAVALLILAR
Konuyla ilgili iftiralarda bulunan gazete ile ilgili bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Briket evler, Suriye’ye geri dönüşü hızlandırıp, oturumu artırdıkça Cumhuriyet Gazetesi en iyi ve tek bildiği işi yapmış Hayırsever STK'lara iftira atmış Geri dönüşler mi rahatsız etti Meselelerin çözülmesi mi korkuttu Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar" sözleriyle tepki gösterdi.
Briket evler, Suriye’ye geri dönüşü hızlandırıp, oturumu artırdıkça Cumhuriyet Gazetesi en iyi ve tek bildiği işi yapmış Hayırsever STK'lara iftira atmış
Geri dönüşler mi rahatsız etti❓ Meselelerin çözülmesi mi korkuttu❓
Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar