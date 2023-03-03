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Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini duyuran piyanist Fazıl Say'ın yıllar için değişen lider tercihleri gündem oldu

Piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Daha önce CHP’den birçok ismi destekleyen Say, bu sefer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıkladı. Say, CHP’den bazı isimlerce Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı olduğu söylenen Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaşarak “Kazanacağız” notunu düştü.

14:59 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fazıl Say

Fazıl Say

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir fotoğrafını paylaşarak “Kazanacağız” notunu düştü. Bu paylaşımı daha önce desteklediği CHP’li diğer isimleri akıllara getirdi. Son bir yılda CHP'li Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Canan Kaftancıoğlu gibi birçok ismi öven Say, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini belirtmişti.



İmamoğlu’nu destekliyordu

Fazıl Say daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İmamoğlu için, “Çok zor şartlar altında alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır.” diyerek desteğini gösterdi. Aynı zaman içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması gerektiğini söylemişti.



“Keşke Kaftancıoğlu Başkan olsa”

Fazıl Say 2022 yılının başlarında sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu desteklemişti. Say, Halk TV izledikten sonra “CHP Genel Başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı” diyerek yine Kemal Kılıçdaroğlu’na sıcak bakmadığını göstermişti.


“Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biri”

Ünlü piyanist 2022’nin sonlarına doğru CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıklamıştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, “Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur” diyerek açıkça desteğini belli etti.





#Fazıl Say
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 gün önce
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Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini duyuran piyanist Fazıl Say'ın yıllar için değişen lider tercihleri gündem oldu
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