Gündem Piyanist Fazıl Say adayını açıkladı Kılıçdaroğluna soğuk duş
POLİTİKA

Piyanist Fazıl Say adayını açıkladı: Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Millet İttifakı'nda 'kim aday olsun' tartışması sürerken, müzisyen Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak aday önerisinde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Say, "Aday Kılıçdaroğlu olmamalı, Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur, ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Piyanist Fazıl Say adayını açıkladı: Kılıçdaroğluna soğuk duş
Fazıl Say

Piyanist Fazıl Say, "toplumun umutlarla ayakta kaldığını" belirterek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olması gerektiğini savundu. Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği düşüncesini dile getirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da iddialı bir aday olabileceğini ifade etti.

'Açık ve net' diyerek

Fazıl Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun ve tüm CHP'lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları... Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" dedi.

  • Say, bir takipçisinin "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır" sözleri üzerine şunları söyledi:

"Evet olabilir. Emin değilim. İmamoğlu'nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere; aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır."

Mansur Yavaş'a da sıcak baktı

Aynı paylaşımı Instagram hesabından da yapan Say, takip ettiği anketlere işaret etti ve saydığı özellikleri itibarıyla İmamoğlu'nun öne çıktığını dile getirdi.

Say, şunları yazdı: "Bir kere, benim bir yıldır takip ettiğim tüm anketlerde aday olarak İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'ndan 10 puan daha fazla. Bu durumda bu üç isimden biri kesin eleniyor matematikte. Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu sorusuna ise, mantıklı bazı cevaplar olur. Daha genç olan, her kesime daha yakın olan, daha barışçıl olan, İstanbul, Karadeniz ve Güneydoğu'da daha etkili olan, popülerliği daha yüksek olan, mitinglerde daha etkili olan, tüm bu kriterler birleşince İmamoğlu kalır geriye. Bence öyle..."

Muharrem İnce’den aday çıkaramayan Millet İttifakı'na: Sandık konulsa Erdoğan çıkar
GÜNDEM
Muharrem İnce’den aday çıkaramayan Millet İttifakı'na: Sandık konulsa Erdoğan çıkar

Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olacağım
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olacağım
İstanbul için korkutan uyarı

İstanbul için korkutan uyarı

​Hava kirliliği arttı, koronavirüsün yayılımı ve etkisi artıyor.
Banker Bilo filmi gerçek oldu

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu

İstanbul'a gitmek isterken kendilerini Osmaniye'de buldular.
İlk adımda bin 275 TL harçlık

​Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek gelişme: Son gün belli oldu.

'O Ses Türkiye' yarışmasındaki gence silahlı saldırı.

Şimdi Türkiye'deki iki kişiden biri oldu.

​Sarmaşıkların arasına gizlenmiş: Görenleri hayrete düşürdü.

​Listede yüzlerce Rus vatandaşı yer alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.