Piyanist Fazıl Say adayını açıkladı: Kılıçdaroğlu'na soğuk duş Millet İttifakı'nda 'kim aday olsun' tartışması sürerken, müzisyen Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak aday önerisinde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Say, "Aday Kılıçdaroğlu olmamalı, Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur, ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol