Gündem Muharrem İnceden aday çıkaramayan Millet İttifakına Sandık konulsa Erdoğan çıkar
POLİTİKA

Muharrem İnce’den aday çıkaramayan Millet İttifakı'na: Sandık konulsa Erdoğan çıkar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin konuştu. "Korkuyla koltuk korunmaz" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen İnce, "Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Muharrem İnce’den aday çıkaramayan Millet İttifakına: Sandık konulsa Erdoğan çıkar
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce'ye bir gazeteci, Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp, bu konudaki değerlendirmesini sordu.

İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendilerini örnek almalarını isteyerek, partisinin cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu ifade etti.

'CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI DİKKATLİ OLSUN'

Bütün siyasi partilerin, üyelerinin önüne sandığı koymalarını öneren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun.

Muharrem İnce: Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar
OYNAT 00:52
Muharrem İnce: Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce'ye bir gazeteci, Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp, bu konudaki değerlendirmesini sordu.

İnce, 'Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur. Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar.' dedi.

'ERDOĞAN'IN BÖYLE BİR KORKUSU YOK'

Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayı yapacaksın, bu kadar basit.

"ADAY OLAMIYORSAN VERECEKSİN KOLTUĞU"

Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir. Ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu."

Meclis'te 18 Semra Güzel var
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Meclis'te 18 Semra Güzel var

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğraf çektirmesine değinen İnce, hiçbir milletvekilinin teröristle fotoğrafının olmaması gerektiğini kaydetti.

'NİYE KINAYAMIYORSUN'

İnce, "HDP’li bir vekilin teröristle fotoğrafı çıktı. Bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı olmamalıdır. Bir milletvekilinin sokakta gezen vatandaşla olan fotoğrafının hesabı olmaz, vatandaşın kim olduğunu bilemezsin. Hırsızlıktan hapisten çıkıp gelmiş, bunu bilebilir misin? Burada kimsenin suçu yok ama bir milletvekili teröristle fotoğraf çektiremez. FETÖ, PKK fark etmez, milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani. Ben FETÖ’yü de kınarım, PKK’yı da kınarım" diye konuştu.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'Semra Güzel' tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
OYNAT 00:58
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'Semra Güzel' tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'i kınayamadığını belirterek, 'Milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmak da yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun? Açıkça çık ve kına.' dedi.


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