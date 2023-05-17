Kılıçdaroğlu’nu önde gösteren CHP’nin anket şirketleri sessizliğe gömüldü

Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, son hafta öne çıkan anketlerin ilk sırada gösterdiği Yedili Masa'nn cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50 barajını aşamadı. CHP yandaşı anket şirketlerinin ikinci sırada gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların yüzde 100'nün açıldığı tabloda, oyların yüzde 49.5’ini aldı. Anket firmalarının yayınladığı oy oranları nasıl bir manipülasyon yapıldığını gösterdi.

“İtibarımız satılık değildir” demişti

14 Mayıs seçimleri için yayınladığı araştırmalarla kime hizmet ettiğini gösteren şirketlerden biri ORC Araştırma Şirketi... Şirketin Müdürü Mehmet Pösteki seçim gecesinden beri sessizliğini koruyor. En son seçim gecesi tweet atan Pösteki, 12 Mayıs’ta ise “İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 51,7 önde olduğu son anket sonucunu paylaşmıştı. Pösteki'nin seçim gecesinden beri tweet atmaması ise dikkat çekti.

Konda analistinden itiraf gibi açıklama

Konda analisti Aydın Erdem de katıldığı bir youtube kanalında seçim sonuçlarına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. “Seçimden sonra konuşmayabiliriz. Sonuçlar açıklanınca ortalarda gözükmeyiz” ifadeleri, Yedili Masa’ya hizmet eden araştırma şirketlerinin manipülasyonunun ispatı oldu. Erdem dediği gibi de yaptı ve suskunluğunu korudu.

İşte seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde gösteren ve seçimin kaybedenlerinden olan araştırma şirketlerinden bazıları;

ORC:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 2,8

Muharrem İnce: Yüzde 1,3

METROPOLL:

Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 49,1

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 46,9

Sinan Oğan: yüzde 2,7

Muharrem İnce: yüzde 1,3

KONDA:

Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 49,3

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2

YÖNEYLEM:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4

Sinan Oğan: Yüzde 4,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,4

MAK ARAŞTIRMA:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4

Sinan Oğan: Yüzde 2

Muharrem İnce: Yüzde 1,7

AVRASYA:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 3,1

Muharrem İnce: Yüzde 1,7

AKSOY:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,9

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,6

Sinan Oğan: Yüzde 5,7