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Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' açıklamasına İYİ Parti'den bir itiraz daha geldi: Televizyondan öğrendik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın adayının açıklanacağı gün için 13 Şubat'ı işaret etmesine İYİ Parti'den bir tepki daha geldi. Adayın 13 Şubat'ta belirleneceğini televizyondan öğrendiklerini söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, " '12 gün sonra adayımızı belirliyoruz' ifadeleri bana çok iyi niyetli gelmiyor; onay makamı değiliz" dedi.

10:33 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat" duyurusuna İYİ Parti'den itiraz geldi.

Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat" duyurusuna İYİ Parti'den itiraz geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün için, 12'inci toplantının yapılacağı 13 Şubat’ı işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, böyle bir bilginin kendilerinde bulunmadığını söyledi.

Zorlu'nun ardından İYİ Parti cephesinden bir açıklama daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, adayın 13 Şubat'ta belirleneceğini televizyondan öğrendiklerini söyledi.

"ADAYIN 13 ŞUBAT'A BELİRLENECEĞİNE DAİR BİLGİMİZ YOK"

Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Özlale şöyle konuştu:

"Gerçekten CHP masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz.
Bizim cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat’ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey’in televizyon açıklamasından öğrendik. Bu konuda resmi olarak gelmiş bilgi yok. 12 gün içinde adayın nasıl belirleneceği, halkın iradesi dikkate alınarak, uzlaşı içinde nasıl belirleneceğine dair, nasıl yol izlenecek, o konuda şu anda çok somut bir şey yok."

"13 ŞUBAT'TA AÇIKLANMAYABİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin hiçbir soru işareti olmadığını söyleyen Özlale şöyle devam etti:

"Fakat adaylığın 12 güne sıkıştırılması ve Bülent Kuşoğlu’nun açıklamasını birleştirdiğinizde daha baştan böyle bir niyetin olduğunu sorgulatıyor. Bizim itirazımız bu yaklaşıma. Bence 13 Şubat’ta açıklanmayabilir. "




#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#Ümit Özlale
#altılı masa
28 dakika önce
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Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' açıklamasına İYİ Parti'den bir itiraz daha geldi: Televizyondan öğrendik
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