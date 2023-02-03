Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' açıklamasına İYİ Parti'den bir itiraz daha geldi: Televizyondan öğrendik

Bizim cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat’ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey’in televizyon açıklamasından öğrendik. Bu konuda resmi olarak gelmiş bilgi yok. 12 gün içinde adayın nasıl belirleneceği, halkın iradesi dikkate alınarak, uzlaşı içinde nasıl belirleneceğine dair, nasıl yol izlenecek, o konuda şu anda çok somut bir şey yok."