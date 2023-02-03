Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' açıklamasına İYİ Parti'den bir itiraz daha geldi: Televizyondan öğrendik

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Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat" duyurusuna İYİ Parti'den itiraz geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün için, 12'inci toplantının yapılacağı 13 Şubat’ı işaret etti.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, böyle bir bilginin kendilerinde bulunmadığını söyledi.
Zorlu'nun ardından İYİ Parti cephesinden bir açıklama daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, adayın 13 Şubat'ta belirleneceğini televizyondan öğrendiklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Özlale şöyle konuştu:
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin hiçbir soru işareti olmadığını söyleyen Özlale şöyle devam etti: