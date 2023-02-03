|
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' duyurusuna İYİ Parti'den bir itiraz daha geldi: Televizyondan öğrendik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın adayının açıklanacağı gün için 13 Şubat'ı işaret etmesine İYİ Parti'den bir tepki daha geldi. Adayın 13 Şubat'ta belirleneceğini televizyondan öğrendiklerini söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, " '12 gün sonra adayımızı belirliyoruz' ifadeleri bana çok iyi niyetli gelmiyor." dedi. Özlale, "Gerçekten CHP masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz" ifadelerini kullandı.

10:33 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat" duyurusuna İYİ Parti'den itiraz geldi.

Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat" duyurusuna İYİ Parti'den itiraz geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün için, 12'inci toplantının yapılacağı 13 Şubat’ı işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, böyle bir bilginin kendilerinde bulunmadığını söyledi.

Zorlu'nun ardından İYİ Parti cephesinden bir açıklama daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, adayın 13 Şubat'ta belirleneceğini televizyondan öğrendiklerini söyledi.

"ADAYIN 13 ŞUBAT'A BELİRLENECEĞİNE DAİR BİLGİMİZ YOK"

Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Özlale şöyle konuştu:

"Gerçekten CHP masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz.
Bizim cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat’ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey’in televizyon açıklamasından öğrendik. Bu konuda resmi olarak gelmiş bilgi yok. 12 gün içinde adayın nasıl belirleneceği, halkın iradesi dikkate alınarak, uzlaşı içinde nasıl belirleneceğine dair, nasıl yol izlenecek, o konuda şu anda çok somut bir şey yok."

"13 ŞUBAT'TA AÇIKLANMAYABİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin hiçbir soru işareti olmadığını söyleyen Özlale şöyle devam etti:

"Fakat adaylığın 12 güne sıkıştırılması ve Bülent Kuşoğlu’nun açıklamasını birleştirdiğinizde daha baştan böyle bir niyetin olduğunu sorgulatıyor. Bizim itirazımız bu yaklaşıma. Bence 13 Şubat’ta açıklanmayabilir. "

"CHP'Lİ BÜLENT KUŞOĞLU AYNI MEKANİZMAYI ÇALIŞTIRMADI"

Özlale, açıklamasının devamında Paçacı'nın istifa ettiğini ancak 'Altılı Masa Kemal Bey’i aday göstermezse o masa dağılır' diyen Bülent Kuşoğlu'nun gereğini yapmadığı söyledi. Özlale şöyle konuştu:

Bir rahatsızlığımız daha var. Biz Altılı Masa’nın ruhuna zarar verdiğini düşündüğü için, çok sevdiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı’yı kaybettik. Cihan Bey, Altılı Masa toplantısı yapılacağı günkü açıklamaların, partimize ve genel başkanımıza zarar verdiğini düşünerek kendi iradesiyle görevinden istifa etti. Bu bizi çok üzdü. Fakat biraz geriye gidelim, ‘Altılı Masa Kemal Bey’i aday göstermezse o masa dağılır’ diyen Sayın Bülent Kuşoğlu aynı mekanizmayı çalıştırmadı. Belki esas kriz oradaydı. Düşünün burada biz geniş bir platformda herkesin benimseyebileceği cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarına başladık. Orada Kemal Bey’in çok yakını, benim de saygı duyduğum Kuşoğlu, ‘masa dağılır’ diye açıklama yapıyor. Bunun üzerine herhangi bir mekanizma çalıştırılmadı.
Bülent Bey’in, o açıklaması bizi çok üzen kızdıran bir açıklamaydı. Ne demek yani tam sürecin ortasında böyle bir açıklama yapmak. Biz de ondan sonra buranın bir noter makamı olmadığını söyledik. Masaya geldiğimiz zaman herkes tercihlerini ortaya koymak zorunda. Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz."




#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#Ümit Özlale
#altılı masa
2 saat önce
default-profile-img
Kılıçdaroğlu'nun '13 Şubat'ta adayı açıklayacağız' duyurusuna İYİ Parti'den bir itiraz daha geldi: Televizyondan öğrendik
Antalya Uluslararası Havalimanı'na temizlik için rekor yatırım
Bakan Soylu'dan Amerika Büyükelçisi'ne sert tepki: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek
Olaylı Adana Demirspor - Fenerbahçe maçından kazanan çıkmadı
Şemdinli'de çığ düşme anı elektrik arıza ekiplerince görüntülendi
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Mironyuk'un evinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.