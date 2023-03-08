Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz

Altılı Masa'dan art arda HDP açıklamaları gelmeye başladı.
HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek sinyali
Ocak ayında HDP'nin kendi adayını çıkaracağını açıklayan Buldan, dünkü konuşmasında ise bu kararın yeniden gözden geçirileceğinin altını çizdi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından Altılı Masa liderlerinden dikkat çeken HDP açıklamaları geldi.
Akşener: CHP HDP ile görüşebilir
Önceki akşam Habertürk yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın HDP-Altılı Masa ilişkisini sorması üzerine ittifak ortakları CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti.
Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: Elbette ziyaret edebilir
Akşener'in açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın da HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği adreslerden birinin de HDP olduğunu söyleyen Aydın, şöyle konuştu: