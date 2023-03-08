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Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı. "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Sözlerimin arkasındayım." mesajı verdi.

11:57 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Altılı Masa'dan art arda HDP açıklamaları gelmeye başladı.

Altılı Masa'dan art arda HDP açıklamaları gelmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nu kutlayarak
"Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz"
açıklamasında bulundu.

HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek sinyali

Ocak ayında HDP'nin kendi adayını çıkaracağını açıklayan Buldan, dünkü konuşmasında ise bu kararın yeniden gözden geçirileceğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından Altılı Masa liderlerinden dikkat çeken HDP açıklamaları geldi.

Akşener: CHP HDP ile görüşebilir

Önceki akşam Habertürk yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın HDP-Altılı Masa ilişkisini sorması üzerine ittifak ortakları CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti.

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: Elbette ziyaret edebilir

Akşener'in açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın da HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği adreslerden birinin de HDP olduğunu söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir."

Davutoğlu: HDP meşru bir siyasi partidir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bütün partilerle temas kurmasının ve oy istemesinin hem hakkı hem de sorumluluğu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temas kurma hakkı olduğunu söyleyen Davutoğlu,
"HDP, meşru bir siyasi partidir. Cumhurbaşkanı, herkesten oy istemek durumundadır. Herkesle temas kurabilir. AK Parti'nin de MHP'nin de tabanına seslenecek."
dedi.

Gürsel Tekin'den 'Sözlerimin arkasındayım' mesajı

Geçtiğimiz aylarda
"HDP'ye bakanlık verilebilir"
açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de yaptığı açıklamada "Sözlerimin arkasındayım. HDP'ye bakanlık verilebilir. " dedi.
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı da
"HDP seçmeni dahil olmak üzere, bütün seçmene elimizi uzatmalıyız"
açıklamasında bulundu.





#Altılı Masa
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz
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