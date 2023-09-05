Kılıçdaroğlu'nun 'Afgan' açıklamasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Türkiye güvenli bir ülkedir

“Biliyorsunuz çeşitli kere, güvenlik zafiyeti olduğuna dair yaptığı açıklamalarının hepsinin yalan olduğunu söyledik. Bugün de sürekli olarak sosyal patlamalardan bahsetmesi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir provokasyon girişiminden başka bir şey değildir. Milletimizin sağduyusu, milletimizin zor zamanlarda gösterdiği birlik ve beraberlik her türlü sosyal patlama provokasyonunu bu şekilde konuşanların ortaya koymaya çalıştıkları yaklaşımları her zaman bertaraf etmiştir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye güven ülkesidir, Türkiye bir barış ülkesidir. Büyük ve muazzam tecrübemizle, milletimizin büyük ve muazzam tecrübesiyle bu barış iklimi, bu kardeşlik iklimi her zaman korunmaktadır.”