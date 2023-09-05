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Kılıçdaroğlu'nun 'Afgan' açıklamasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Türkiye güvenli bir ülkedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Afganlar Konya’da eğitiliyor, Türkiye’de sosyal patlamalar olabilir' ifadesini yalanlayarak, “Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye güven ülkesidir, Türkiye bir barış ülkesidir” dedi.

10:19 . 5/09/2023 Salı
DHA
Kemal Kılıçdaroğlu - Ömer Çelik

Kemal Kılıçdaroğlu - Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Çelik daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Çelik, iddialarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun sistematik olarak, 'Afganlar Konya’da eğitiliyor, Türkiye’de sosyal patlamalar olabilir' şeklinde yalan söylediğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

  • “Biliyorsunuz çeşitli kere, güvenlik zafiyeti olduğuna dair yaptığı açıklamalarının hepsinin yalan olduğunu söyledik. Bugün de sürekli olarak sosyal patlamalardan bahsetmesi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir provokasyon girişiminden başka bir şey değildir. Milletimizin sağduyusu, milletimizin zor zamanlarda gösterdiği birlik ve beraberlik her türlü sosyal patlama provokasyonunu bu şekilde konuşanların ortaya koymaya çalıştıkları yaklaşımları her zaman bertaraf etmiştir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye güven ülkesidir, Türkiye bir barış ülkesidir. Büyük ve muazzam tecrübemizle, milletimizin büyük ve muazzam tecrübesiyle bu barış iklimi, bu kardeşlik iklimi her zaman korunmaktadır.”

Türkiye yüzyılı kadınların yüzyılı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısını da değerlendiren Çelik, şunları söyledi:

“Netice itibarıyla Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye Yüzyılı'nı ilan etmiştir. Türkiye Yüzyılı her alanda ve her kademede yoluna devam etmekte, adım adım inşa edilmektedir. Nitekim Türkiye Yüzyılı için kullandığımız ifadelerden biri olarak da Türkiye Yüzyılı aynı zamanda ‘Kadınların Yüzyılıdır’ demiştik. Bunun son örneği hepimizin göğsünü kabartan bir biçimde A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa'nın en büyüğü olduğunu gösterdi. Filenin sultanları aynı zamanda Türk kadınlarının gücünü ve İstiklal Marşı'mızı Avrupa Birliği'nin başkenti sayılabilecek bir yerde okutarak bütün dünyaya göstermiş oldu."



#Ömer Çelik
#AK Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Afgan
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