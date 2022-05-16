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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: Dün 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti bugün müteahhitleri tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etti. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, akıllara 2018'de söylediği "Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar." sözlerini getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun Atatürk Havalimanı çelişkisi: Dün Millet bahçesi bizim projemiz demişti bugün müteahhitleri tehdit etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Daha önce bürokrat ve memurları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de yatırımcı ve müteahhitleri hedef aldı.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı akıllara, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacağı açıklanan millet bahçesinin aslında kendi projeleri olduğunu söylediği açıklamayı getirdi.

"YEŞİL ALAN BİZİM PROJEMİZDİ"

Kılıçdaroğlu, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla birlikte var. Bütün bunların hepsi hazırlandı."

Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: Dün 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti bugün müteahhitleri tehdit etti
OYNAT 00:57
Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: Dün 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti bugün müteahhitleri tehdit etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etti. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, akıllara 2018'de söylediği 'Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar.' sözlerini getirdi.

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