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Gündem

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Foggo da kentsel dönüşüme 'zulüm' demişti

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra CHP'lilerin kentsel dönüşüm karşıtlığı gündeme geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın miting görüntülerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'nun da kentsel dönüşüm karşıtlığı ortaya çıktı. İstanbul Beykoz'daki kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan Foggo, "Tokatköy'de malesef kentsel dönüşüm" var diyerek "Burada bir zulüm var." ifadelerini kullandığı görüldü.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:20 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler 11 ili ağır bir şekilde etkiledi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu.

"Maalesef kentsel dönüşüm var"

Depremin ardından meydana gelen en ciddi tartışmaların başında ise 'Kentsel dönüşüm' karşıtlığı gündemde. İlk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Bakanı Lütfü Savaş'ın yıllar önce Hatay’da yapılması planlanan kentsel dönüşümü engellediği hatta bu konuda miting yaptığı ortaya çıktı. CHP'de ardı arkası kesilmeyen Kentsel dönüşüm karşıtlığına ilişkin bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'nun Beykoz Tokatköy'de yıllar önce bir video yayımlayarak kentte yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları için "Burada bir zulüm var" ifadelerini kullandığı görüldü. Foggo, "Tokatköy'de maalesef gördüğünüz gibi bu yıkımları da yine kentsel dönüşüm var, çünkü burada bir zulüm var" şeklinde konuşmuştu.





#Hacer Foggo
#Kentsel Dönüşüm
#Kahramanmaraş depremi
9 dakika önce
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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Foggo da kentsel dönüşüme 'zulüm' demişti
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