Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Foggo da kentsel dönüşüme 'zulüm' demişti

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler 11 ili ağır bir şekilde etkiledi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu.

Depremin ardından meydana gelen en ciddi tartışmaların başında ise 'Kentsel dönüşüm' karşıtlığı gündemde. İlk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Bakanı Lütfü Savaş'ın yıllar önce Hatay’da yapılması planlanan kentsel dönüşümü engellediği hatta bu konuda miting yaptığı ortaya çıktı. CHP'de ardı arkası kesilmeyen Kentsel dönüşüm karşıtlığına ilişkin bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'nun Beykoz Tokatköy'de yıllar önce bir video yayımlayarak kentte yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları için "Burada bir zulüm var" ifadelerini kullandığı görüldü. Foggo, "Tokatköy'de maalesef gördüğünüz gibi bu yıkımları da yine kentsel dönüşüm var, çünkü burada bir zulüm var" şeklinde konuşmuştu.