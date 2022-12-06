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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'nun kurucusu olduğu Derin Yoksulluk Ağı'nda çocuklara LGBT dayatması

PKK'ya ve FETÖ'ye destek verdiği paylaşımları ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'ya tepkiler devam ederken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Hacer Foggo'nun kurucusu olduğu 'Derin Yoksulluk Ağı' isimli internet sitesinde sitesinde 'LGBTİ+ Çocuklar' ifadesine yer verildiği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun danışmanı Hacer Foggonun kurucusu olduğu Derin Yoksulluk Ağında çocuklara LGBT dayatması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi danışman kadrosunda yer alan Hacer Foggo'nun PKK'ya ve FETÖ terör örgütüne destek verdiği tweetleri ortaya çıkmıştı. TSK'ya iftira atan Foggo'nun bu paylaşımlarına tepkiler devam ederken yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

İNTERNET SİTESİNDE SKANDAL İFADE

Hacer Foggo'nun kurucusu olduğu 'Derin Yoksulluk Ağı' internet sitesinde 'LGBTİ+ Çocuklar' ifadesine yer verildiği görüldü.

Hacer Foggo’nun yöneticisi olduğu Derin Yoksulluk Ağı’nın ABD ve AB tarafından fonlandığı biliniyor.

Derin Yoksulluk Ağı’nın resmi internet sitesindeki “Biz kimiz?” bölümünde oluşum için şu ifadeler kullanılıyor:

“Açık Alan Derneği gönüllü ve üyeleri tarafından 2019 yılında kurulmuş, gönüllüler, destekçiler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve derin yoksulluk yaşayan kişilerin katılımı ile büyüyen bir dayanışma ve araştırma ağıyız. Derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak için çalışmalar yürütürken, acil durum müdahalesi olarak #EvdenDeğiştir modeli ile yoksulluk yaşayan kişilere temel ihtiyaç desteği sağlıyoruz.”

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