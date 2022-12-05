Gündem Kılıçdaroğlunun danışmanı Hacer Foggo TSKya iftira atarken FETÖye sahip çıktı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo TSK'ya iftira atarken FETÖ'ye sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışman kadrosu tartışılmaya devam ediyor. FETÖ elebaşı Gülen'den teşekkür mesajı alan Daron Acemoğlu ve ABD'li Jeremy Rifkin'in ardından Hacer Foggo'da eleştirilen bir diğer isim oldu. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi’nin kurucusu ve Koordinatörü olan Hacer Foggo'nun PKK'ya ve FETÖ terör örgütüne destek verdiği tweetleri ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun danışmanı Hacer Foggo TSKya iftira atarken FETÖye sahip çıktı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo

CHP'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan Hacer Foggo'nun TSK'ya 'çocuk katili' iftirasında bulunduğu tweetleri ortaya çıktı.

TSK'YA İFTİRA
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo atmış olduğu tweette TSK'ya yönelik, "Siz eğitim yaparken “Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi”ne göre 44 çocuk öldürüldü." ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINA SAHİP ÇIKTI

Foggo, FETÖ terör örgütünün medya yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlara karşı çıkarak,"Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor." ifadelerini kullandı.

Gardaşla ortak tatbikat

Gardaşla ortak tatbikat

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçemiz Kızılelma bütçesidir

Bayide ​fiyat oyunları sona erecek.

'Literatürde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram yok.'

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Sinyalleri gelmişti: Kasım ayında yavaşladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.