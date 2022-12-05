Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo TSK'ya iftira atarken FETÖ'ye sahip çıktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışman kadrosu tartışılmaya devam ediyor. FETÖ elebaşı Gülen'den teşekkür mesajı alan Daron Acemoğlu ve ABD'li Jeremy Rifkin'in ardından Hacer Foggo'da eleştirilen bir diğer isim oldu. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi’nin kurucusu ve Koordinatörü olan Hacer Foggo'nun PKK'ya ve FETÖ terör örgütüne destek verdiği tweetleri ortaya çıktı.

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