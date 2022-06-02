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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş' çıkışına İYİ Parti'li İsmail Tatlıoğlu'ndan itiraz: Bu güçler ayrılığına aykırı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TVNET canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın" açıklamasını değerlendirdi. "Biz Kılıçdaroğlu ile aynı yerden bakmak zorunda değiliz. Biz koalisyon ortağı değiliz." diyen Tatlıoğlu, bu görüşün güçler ayrılığı ilkesine ters düştüğünü söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun Demirtaş çıkışına İYİ Partili İsmail Tatlıoğlundan itiraz: Bu güçler ayrılığına aykırı
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın" açıklamasına ilişkin konuşan Tatlıoğlu, "Biz ittifakız, aktif pasif birleşmiş bir şirket değiliz. Bu bir konsorsiyum. Meseleyi isimler üzerinden tartışmıyoruz." dedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE AYNI YERDEN BAKMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Osman Kavala' açıklaması anımsatılan Tatlıoğlu, "Akşener, Kavala’nın haksızlığa uğradığına söyledi. Akşener’in konusu Gezi Olayı. Sayın Akşener der ki 'Gezi mahkumiyet gerektirmez.' Aktör o olduğu için. 'Gezi Olayı mahkum edilemez' diyor. Biz isimler üzerinden götürmek istemiyoruz. Biz Kılıçdaroğlu ile aynı yerden bakmak zorunda değiliz. Biz koalisyon ortağı değiliz. Ben kimsenin dosyası üzerinden fikir yürütmem. Hukuk vicdanları rahatlattıysa hukuktur." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ GÜÇLER AYRILIĞINA TERS DÜŞÜYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının güçler ayrılığına ters düşüp düşmediği sorulan Tatlıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Kesinlikle düşüyor. Ama burada söz konusu şey artık hukuki olmaktan çıkmış siyasi olmuştur. O nedenle bu siyasi bir görüştür."

Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş' çıkışına İYİ Parti'li İsmail Tatlıoğlu'ndan itiraz: Bu güçler ayrılığına aykırı
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Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş' çıkışına İYİ Parti'li İsmail Tatlıoğlu'ndan itiraz: Bu güçler ayrılığına aykırı
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TVNET canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın' açıklamasını değerlendirdi. 'Biz Kılıçdaroğlu ile aynı yerden bakmak zorunda değiliz. Biz koalisyon ortağı değiliz.' diyen Tatlıoğlu, bu görüşün güçler ayrılığı ilkesine ters düştüğünü söyledi.

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