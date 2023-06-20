Kılıçdaroğlu'nun gözü yüksekte: 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde 13 büyükşehiri alacaklarını öne sürdü.
Son seçim hezimetinin ardından parti içi ve dışından büyük tepkiler alan ve istifası istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmamakta ısrarcı. Kendisini 'kaptan' olarak tanımlayan ve gemiyi limana sağlam götürme görevi olduğunu belirterek yerel seçimlerde de partinin başında duracağının mesajını veren Kılıçdaroğlu, büyük iddialarda bulundu.
11 büyükşehri ve ilave iki ili daha alacakmış
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybetme ihtimalini aklından bile geçirmeyen, bunun için kazanmak yerine koltuk dağıtmakla mesai harcayan Kılıçdaroğlu, sadece 11 büyükşehri değil ilave iki ili kazanacaklarını belirtti.
Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya'nın yazısına göre Kılıçdaroğlu, sık görüştüğü kişilere bu iddiasını dile getirerek İstanbul'un da 25 ilçesini alacaklarını öne sürdü.
'Kavgalı kurultay seçime olumsuz yansır'
Küçükkaya, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı: