Kılıçdaroğlu'nun gözü yüksekte: 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış

"Kılıçdaroğlu en sık görüştüğü isimlere sadece 11 büyükşehiri değil, ilave 2 ili ve İstanbul'da toplam 25 ilçeyi kazanacakları iddiasını dile getirmiş. Hatta bazı iller için aday, bazı ilçeler için kadın aday isimlendirmesi yapıyormuş. Kılıçdaroğlu tam yerel seçim öncesi kavgalı bir kurultayın seçime olumsuz etkisi olacağını düşünüyor."