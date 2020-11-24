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Gündem Kılıçdaroğlunun iktidarı destekleyene öğretmen demem sözlerine Fahrettin Altundan tepki
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'iktidarı destekleyene öğretmen demem' sözlerine Fahrettin Altun'dan tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem" sözlerine tepki gösterdi. Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
OYNAT 03:10
Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenlere sert mesajlar verdi. İktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu 'Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz' ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" dedi.

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