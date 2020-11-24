Kılıçdaroğlu'nun 'iktidarı destekleyene öğretmen demem' sözlerine Fahrettin Altun'dan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" dedi.
Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.
Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 24, 2020