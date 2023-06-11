Kılıçdaroğlu'nun kırsal bölgedeki vatandaşları küçümsemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Siyasi tükenmişliğin daniskası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "40 yıl, 40 eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat - Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışına konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "40 yıl, 40 eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat - Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışına konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırsal bölgedeki vatandaşları küçümsemesine tepki gösterdi. İşte o açıklamalar...
- Bir daha hiçbir güç CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır. Ne CHP genel başkanının koltuğunu korumak için attığı iftiralar bunu değiştirebilir ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar bunu perdeleyebilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyor imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır."