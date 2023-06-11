Kılıçdaroğlu'nun kırsal bölgedeki vatandaşları küçümsemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Siyasi tükenmişliğin daniskası

"Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak. Aman yarabbi ne diyor.

"Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı kazandı."

Partiniz kurucusu Gazi Mustafa Kemal

"Köylü Milletin efendisidir"