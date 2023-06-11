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Kılıçdaroğlu'nun kırsal bölgedeki vatandaşları küçümsemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Siyasi tükenmişliğin daniskası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "40 yıl, 40 eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat - Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışına konuştu. Burada yaptığı açıklamada kırsalda yaşayan vatandaşları küçümseyen Kılıçdaroğlu'na da yanıt veren Erdoğan "Artık kimse Anadolu insanına tehditler savuramayacak. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyor imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır. Bu zat artık bir psikolojik vakadır" ifadelerini kullandı.

21:19 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "40 yıl, 40 eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat - Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışına konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "40 yıl, 40 eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat - Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışına konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "40 yıl, 40 eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat - Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışına konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırsal bölgedeki vatandaşları küçümsemesine tepki gösterdi. İşte o açıklamalar...

"Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak. Aman yarabbi ne diyor.
"Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı kazandı."
Partiniz kurucusu Gazi Mustafa Kemal
"Köylü Milletin efendisidir"
demedi mi? Bir taraftan öyle bir taraftan böyle. Artık bunu yemezler. Geçti bu iş. Şimdi bu millet daha ileri gidiyor. Oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşımıza parmak sallayamayacak. Üstada göre 1950 seçimleriyle birlikte millet başındaki CHP'yi atmıştı. Tam 73 yıl sonra 14 Mayıs'ta milletimiz başında CHP zihniyetini istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 28 Mayıs'ta da yarım kalan işi tamamlayarak CHP ideolojisi sandığa gömmüştür.
  • Bir daha hiçbir güç CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır. Ne CHP genel başkanının koltuğunu korumak için attığı iftiralar bunu değiştirebilir ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar bunu perdeleyebilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyor imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kırsal
1 saat önce
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