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Gündem

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını canlı yayınlayan PKK kanalı Medya Haber ekrana elebaşı Duran Kalkan'ın açıklamasını getirdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte HDP'ye ziyarette bulundu. PKK destekçisi Medya Haber, Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yaptığı açıklamaları canlı yayınladı. Medya Haber, Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu esnada ekrana PKK elebaşı Duran Kalkan'ın "Önder Apo'nun özgürlük yürüyüşü 50 yıldır kesintisiz sürüyor" açıklamasını getirdi.

16:11 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, HDP'li Buldan ve Sancar ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu, HDP'li Buldan ve Sancar ile birlikte kameralar karşısına geçti.

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz parlamenterlerle birlikte var olan tüm sorunları çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Milletin iradesiyle bu sorunların tamamı çözülür. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceği ya getireceğiz arkadaşlar. Kavga yok. Özgürce tartışacağız. Anlaşamadık. Anlaşamadıysak oturacağız, bir daha konuşacağız.
Beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? 13. Cumhurbaşkanı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim. İnsan insandır. Bu kavgayı bitireceğim.
Siyaset sorun yaratmamalı, bunun için siyaset var zaten. Siyaset sorun yaratıyorsa bu negatif yansıyor. Parti kapatılması... 21. yüzyıldayız arkadaşlar. Hâlâ nasıl parti kapatırız? Parti kapatmak doğru değil."

Kılıçdaroğlu konuşurken PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri ekrana getirildi

PKK yandaşı Medya Haber, Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Buldan ve Sancar ile yaptığı açıklamaları canlı yayınladı. Medya Haber, Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu esnada ekrana PKK elebaşı Duran Kalkan'ın
"Önder Apo'nun özgürlük yürüyüşü 50 yıldır kesintisiz sürüyor"
açıklamasını getirdi.

Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi
Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Pervin Buldan
#Mithat Sancar
#HDP
#Duran Kalkan
1 saat önce
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