Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını canlı yayınlayan PKK kanalı Medya Haber ekrana elebaşı Duran Kalkan'ın açıklamasını getirdi

"Biz parlamenterlerle birlikte var olan tüm sorunları çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Milletin iradesiyle bu sorunların tamamı çözülür. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceği ya getireceğiz arkadaşlar. Kavga yok. Özgürce tartışacağız. Anlaşamadık. Anlaşamadıysak oturacağız, bir daha konuşacağız.