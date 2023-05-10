Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu alanın tam karşısına Demirtaş pankartı asıldı: Söylesene bu meydanda serbest bırakacağım diye

Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de Demirtaş tepkisiyle karşılaştı.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de miting yaptığı alanın tam karşısına dikkat çeken bir pankart asıldı.
Düzce'de Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi
Miting alanına asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:
Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü vermişti.