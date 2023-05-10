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Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu alanın tam karşısına Demirtaş pankartı asıldı: Söylesene bu meydanda serbest bırakacağım diye

İktidara gelmesi halinde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Az bir katılımın olduğu mitingde hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, burada beklemediği bir pankartla karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanın tam karşısına "Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye." yazılı bir pankart asıldı.

11:52 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de Demirtaş tepkisiyle karşılaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de Demirtaş tepkisiyle karşılaştı.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün Düzce'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de miting yaptığı alanın tam karşısına dikkat çeken bir pankart asıldı.

Düzce'de Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi

Miting alanına asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:

"Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye."

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağının sözünü vermişti.


Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasında yineliyor: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılacak
Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasında yineliyor: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılacak

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları vaatlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de suçluları serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. Kılıçdaroğlu, 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi.

HDP'li Cengiz Çandar Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları verdi: Özerklik ve mutabakat itirafı
HDP'li Cengiz Çandar Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları verdi: Özerklik ve mutabakat itirafı

HDP'den vekil adayı olan Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek ve seçimlerden sonra yapacaklarına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu'nun anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu vurgulayan Çandar, "Yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." diye konuştu. Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Dünyanın birçok ileri ülkesi böyle zaten. Türkiye'deki Kürtler Suriye'de öz yönetim bölgesinin oluşturulmasını istiyor" dedi. Çandar, sözlerinin devamında HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu işe mutabakat ortaya koyduğunu da belirtti.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Düzce
#Selahattin Demirtaş
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