Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu alanın tam karşısına Demirtaş pankartı asıldı: Söylesene bu meydanda serbest bırakacağım diye

HDP'den vekil adayı olan Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek ve seçimlerden sonra yapacaklarına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu'nun anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu vurgulayan Çandar, "Yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." diye konuştu. Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Dünyanın birçok ileri ülkesi böyle zaten. Türkiye'deki Kürtler Suriye'de öz yönetim bölgesinin oluşturulmasını istiyor" dedi. Çandar, sözlerinin devamında HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu işe mutabakat ortaya koyduğunu da belirtti.