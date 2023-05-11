Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti

Yeni Şafak'ın 'Troller Bay Kemal’e çalışıyor: 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu' başlıklı haberi büyük yankı uyandırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin şimdi de sosyal medyada kurduğu bir trol ağı ile gündemde olduğunu söyleyerek, "Yalanı, kara propagandayı ve itibarsızlaştırmayı kendilerine dost edinmiş durumdalar. Buna neden başvurduklarını anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü kendileri de biliyorlar ki sahada bir karşılıkları yok ve vatandaşımıza dokunmakta, milletimizin dilini konuşmakta zorlanıyorlar. Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var ve özellikle seçim öncesi süreçlerde dağıttıkları paralar ve kurdukları organizasyon ile gündemi yalnızca sosyal medyadan takip eden kitleleri yanlış yönlendirmeyi hedefliyorlar" dedi.