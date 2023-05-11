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Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti

Yeni Şafak, geçtiğimiz hafta yayınladığı haber ile HDP destekli Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağını deşifre etmişti. Gün yüzüne çıkan devasa trol ağı Türkiye'de geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da söz konusu trol ağına karşı harekete geçti. Başkanlık, dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da İletişim Başkanlığının suç duyurusu üzerine sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı.

20:33 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının suç duyurusu üzerine, sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bazı sosyal medya hesaplarınca sistematik bir şekilde toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturmak amacıyla dezenformasyon ve manipülasyon içerikli yayınlar yapıldığına dair tespitlerin ortaya çıktığı belirtildi.

Söz konusu hesapların, kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirerek doğrudan veya dolaylı olarak 40 milyon sosyal medya kullanıcısına eriştiği, bu etkileşim sayesinde dezenformasyon içeriklerinin hızlı bir şekilde yayıldığı aktarılan dilekçe, Twitter üzerinden yapılan bu eylemlere yönelik tespitlerin medya organları ve internet ortamında da yer aldığı hatırlatıldı.

Haklarında kamu davası açılması talep edildi

Dezenformasyon içeriği oluşturan sosyal medya ağlarının nasıl işlediğine ilişkin yazılı ve görsel medyada yer alan bilgilerin de aktarıldığı dilekçede, "İzah olunanlar ve mezkur haber içerikleri doğrultusunda, Twitter sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden kasıtlı ve sistematik şekilde içerik üreten hesap sahiplerinin tespit edilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılmalarını talep etme zarureti hasıl olmuştur." tespitine yer verildi.

Şüphelilerin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlerken, kamu düzenini bozmak amacıyla bilerek hareket ettikleri vurgulanan dilekçede, şüphelilerin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması talep edildi.

Şüphelilerin tespiti için talimat verildi

Alınan bilgiye göre, suç duyurusu dilekçesini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyon içeriği oluşturan hesap kullanıcılarının gerçek kimliklerinin tespiti ve haklarında işlem yapılması için emniyete talimat verdi.


Kılıçdaroğlu ve FETÖ Türkiye'yi dünyada birinci yaptı
Kılıçdaroğlu ve FETÖ Türkiye'yi dünyada birinci yaptı

Yeni Şafak Yazarı İletişim Uzmanı Ali Saydam, TRT Haber canlı yayınında, sosyal medyadaki manipülatif içeriklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği ve ifşa ettiği 'CHP ve trol ağı' başlıklı haberi değerlendiren Saydam, CHP'nin Türkiye'yi yalana muhatap ülkeler araştırmasında birinci sıraya taşıdığını vurguladı. Küresel çapta saygınlığı bulunan üniversiteler ve enstitüler tarafından yapılan araştırmalardan örnekler veren Saydam, "Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 60'ı kendilerine sunulan içeriklere inanmıyor, daha çok televizyonlara güvendiklerini vurguluyorlar" dedi. Muhalefetten Ali Babacan'ın "Avrupa Birliği bize aferin diyecek" açıklamasına gönderme yapan Saydam, "Bu tarz işler bizde ters tepiyor, millet iradesine çarpıyor" diye konuştu.

AK Partili Dağ: CHP bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor
AK Partili Dağ: CHP bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor

Yeni Şafak'ın 'Troller Bay Kemal’e çalışıyor: 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu' başlıklı haberi büyük yankı uyandırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin şimdi de sosyal medyada kurduğu bir trol ağı ile gündemde olduğunu söyleyerek, "Yalanı, kara propagandayı ve itibarsızlaştırmayı kendilerine dost edinmiş durumdalar. Buna neden başvurduklarını anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü kendileri de biliyorlar ki sahada bir karşılıkları yok ve vatandaşımıza dokunmakta, milletimizin dilini konuşmakta zorlanıyorlar. Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var ve özellikle seçim öncesi süreçlerde dağıttıkları paralar ve kurdukları organizasyon ile gündemi yalnızca sosyal medyadan takip eden kitleleri yanlış yönlendirmeyi hedefliyorlar" dedi.


#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#İletişim Başkanlığı
#sosyal medya
#suç duyurusu
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