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Kılıçdaroğlu'nun Oda TV açıklamalarına Soner Yalçın'dan cevap: Aklını kaybetmiş gibi yalan söylüyor

Halk TV ile sözleşmelerini fesheden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın'ın CHP'nin yandaş gazetecileri fonladığını söylemesi üzerine yeni hedefini belirledi. "Odatv'nin geliri nereden onu sorun. Eskiden açıp okurdum, şimdi güvenmiyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu'na Soner Yalçın'dan cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun aklını kaybetmiş gibi davrandığını söyleyen Yalçın, "Koca CHP Genel Başkanı, dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi. Her gün bir tuhaf söz söylüyor. Daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını, kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır." dedi.

11:57 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun Oda TV'nin gelir kaynağı üzerinden yaptığı eleştirilere sert sözlerle cevap verdi.

Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun Oda TV'nin gelir kaynağı üzerinden yaptığı eleştirilere sert sözlerle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yapan Halk TV ile sözleşmeleri sonlandırdı.

Halk TV'nin ardından yeni hedefi Oda TV oldu

Yaşananların ardından kendisine yeni hedef belirleyen Kılıçdaroğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın'ın CHP'nin yandaş gazetecileri fonladığını söylemesi üzerine
"Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Eskiden açıp okurdum, şimdi güvenmiyorum"
diye konuştu.

Soner Yalçın: CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi

Soner Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına cevap geldi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Yalçın şunları söyledi:

“Üzgünüm Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP’yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı, dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor. Türkiye ve CHP için üzgünüm. 6 aydır Odatv okumuyormuş, daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır.”



#Soner Yalçın
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Oda tv
#Halk Tv
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