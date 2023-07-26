Kılıçdaroğlu'nun Oda TV açıklamalarına Soner Yalçın'dan cevap: Aklını kaybetmiş gibi yalan söylüyor

Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun Oda TV'nin gelir kaynağı üzerinden yaptığı eleştirilere sert sözlerle cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yapan Halk TV ile sözleşmeleri sonlandırdı.
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Soner Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına cevap geldi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Yalçın şunları söyledi: